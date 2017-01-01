Интересный факт дня: Богатых и бедных разделают бактерии

Ученые обнаружили бактериальное неравенство.

Американские биологи задумались о введении «права на здоровую микрофлору», которым должны быть наделены люди вне зависимости от принадлежности к разным социальным группам.

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Наше тело населяют мириады бактерий. Численность, состав и состояние микрофлоры оказывают огромное влияние на состояние всего организма. Чем полнее понимаем мы это влияние, с тем большим уважением относимся к своим бактериальным соседям и симбионтам. Новые методы нормализации микрофлоры применяются против болезней, до сих пор считавшихся неизлечимыми.

Ученые и медики призывают внимательнее относиться к микрофлоре, стимулируя здоровое развитие микробов за счет правильного питания, сна и так далее. А новая статья, опубликованная в журнале PLOS Biology, обращает внимание на еще один важнейший фактор, влияющий на состояние микрофлоры, а вместе с тем и организма в целом, — социальное неравенство.

Профессор Университета штата Мэн Сюзанна Айшек (Suzanne Ishaq) и ее коллеги указывают, что огромное воздействие на бактериальное население оказывает образ жизни, включая диету, обстановку в доме и на рабочем месте, доступ к хорошему и своевременному медицинскому обслуживанию и прочее. Более того, младенцу микрофлора передается от матери, так она становится — до определенной степени — «наследуемой».

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Ученые заключают, что в результате некоторые люди автоматически, самим фактом своего рождения и развития в обеспеченной семье получают доступ к «лучшей микрофлоре», а с нею — ко всем ее преимуществам. Такой разрыв поддерживается и в дальнейшем: некачественный уход, недостаток внимания, однообразная пища у бедных групп ведут к формированию и поддержанию нездоровой микрофлоры на протяжении всей жизни.

На такое «микробное неравенство» профессор Айшек обратила внимание около полугода назад и с тех пор изучала его при поддержке команды студентов, ставших соавторами новой работы. Они рассмотрели проблему с различных сторон, придя к выводу о необходимости введения «права на здоровую микрофлору». Такое право должно стать таким же понятным и общедоступным для всех, как право на чистую воду, воздух или общественную безопасность, — без различия по уровню дохода. По крайней мере, теоретически.

Напомним, ранее сообщалось, что в организме человека нашли четыре тысячи новых видов микроорганизмов.