Осьминог оказался очень крупным.

На большой глубине в Тихом океане с помощью подводного аппарата ученые засняли редкого осьминога Дамбо, получившего такое название — из-за своих необычных плавников (напоминающих гигантские уши) — в честь слоненка из диснеевского мультфильма.

Читай также: В океане обнаружили новый вид гигантских осьминогов

Гримпотевтис (Grimpoteuthis), или осьминог Дамбо, — это род глубоководных осьминогов. Эти головоногие обитают на больших глубинах — некоторые особи обнаруживались даже на глубине около 7 000 метров: таким образом, увидеть такого осьминога — большая редкость.

Ученым иногда удается заснять Дамбо при помощи подводных аппаратов. Так случилось и в этот раз: специалисты с исследовательского судна Nautilus, используя дистанционно управляемый аппарат Hercules, случайно заметили особь гримпотевтиса (Nautilus сейчас проводит исследования в области потухшего подводного вулкана Дэвидсона у берегов Калифорнии).

Данная особь — довольно крупная: в длину она достигает около 60 сантиметров — обычно осьминоги Дамбо меньших размеров. В среднем их длина составляет 20−30 см, хотя однажды была найдена очень необычная особь, в длину достигающая примерно 1,8 метра.

На большой глубине засняли редкого осьминога 0:00 / 02:27

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли город осьминогов.