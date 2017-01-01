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На большой глубине засняли редкого осьминога

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Осьминог оказался очень крупным.
Осьминог Джамбо
Осьминог Джамбо
Скриншот видео

На большой глубине в Тихом океане с помощью подводного аппарата ученые засняли редкого осьминога Дамбо, получившего такое название — из-за своих необычных плавников (напоминающих гигантские уши) — в честь слоненка из диснеевского мультфильма.

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Гримпотевтис (Grimpoteuthis), или осьминог Дамбо, — это род глубоководных осьминогов. Эти головоногие обитают на больших глубинах — некоторые особи обнаруживались даже на глубине около 7 000 метров: таким образом, увидеть такого осьминога — большая редкость.

Ученым иногда удается заснять Дамбо при помощи подводных аппаратов. Так случилось и в этот раз: специалисты с исследовательского судна Nautilus, используя дистанционно управляемый аппарат Hercules, случайно заметили особь гримпотевтиса (Nautilus сейчас проводит исследования в области потухшего подводного вулкана Дэвидсона у берегов Калифорнии).

Данная особь — довольно крупная: в длину она достигает около 60 сантиметров — обычно осьминоги Дамбо меньших размеров. В среднем их длина составляет 20−30 см, хотя однажды была найдена очень необычная особь, в длину достигающая примерно 1,8 метра.

На большой глубине засняли редкого осьминога
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Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли город осьминогов.

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Теги: осьминог, видео, океан
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