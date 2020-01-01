Калифорнийский штамм коронавируса оказался более заразным

И, возможно, он более опасен.

Согласно сообщениям СМИ, ученые в Калифорнии все больше обеспокоены вариантом коронавируса в штате, и теперь исследования показывают, что этот вариант более передаточен, чем более ранние штаммы, и может быть более устойчивым к современным вакцинам.

Вариант, известный как B.1.427 / B.1.429, впервые появился в Калифорнии прошлой весной, но не обнаруживался на радарах ученых до этой зимы, когда случаи этого варианта быстро стали распространяться в штате, сообщает New York Times.

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Однако ученые не были уверены, действительно ли этот вариант был более заразным, чем предыдущие штаммы, или он стал более распространенным просто случайно - например, из-за нескольких событий сверхраспространения.

В новом исследовании, которое еще не было опубликовано в рецензируемом журнале, исследователи проанализировали 2172 образца вируса, собранного в Калифорнии в период с сентября 2020 года по январь 2021 года. Они обнаружили, что, хотя этот вариант еще не появился в сентябре, к январю он стал преобладающим вариантом в Калифорнии, где число случаев удваивается каждые 18 дней.

Более того, лабораторные исследования показали, что этот вариант на 40 процентов лучше заражает человеческие клетки по сравнению с более ранними штаммами. Кроме того, у людей с положительным результатом теста на калифорнийский вариант вирусная нагрузка (или уровни вируса) в носу и горле была вдвое выше, чем у людей, инфицированных другими версиями вируса.

По данным Los Angeles Times, это может означать, что люди, инфицированные калифорнийским вариантом, могут распространять его легче, чем люди, инфицированные другими штаммами.

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Исследователи заявили, что их результаты означают, что B.1.427 / B.1.429 следует рассматривать как "вызывающий беспокойство вариант", аналогичный вариантам, появившимся в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Бразилии.

Лабораторные эксперименты также показали, что антитела у людей, которые были инфицированы другими штаммами нового коронавируса или были вакцинированы против COVID-19, были менее эффективны при "нейтрализации" или отключении калифорнийского варианта.

Тем не менее, калифорнийский вариант может оказаться не таким успешным, как южноафриканский, в уклонении от существующих вакцин. В лабораторных исследованиях южноафриканский вариант вызывал в шесть раз более низкие уровни антител, чем уровни, продуцируемые в ответ на другие штаммы.

Но уровни антител, продуцируемых в ответ на калифорнийский вариант, были всего в два раза ниже.

Также есть очень ранние доказательства того, что калифорнийский вариант может быть более смертоносным, чем другие штаммы. Когда Чиу и его коллеги проанализировали около 300 случаев заболевания B.1.427 / B.1.429 в Сан-Франциско, они обнаружили, что у инфицированных этим вариантом вероятность смерти гораздо выше, чем у инфицированных другими штаммами коронавируса. Но из-за небольшого размера выборки (всего умерло 12 человек) результаты могут не иметь статистической значимости.

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Некоторые исследователи, которые не участвовали в новом исследовании, заявили, что калифорнийский вариант, похоже, не представляет такой большой опасности, как другие варианты коронавируса.

Исследования в ближайшие недели дадут лучшее понимание того, насколько велика проблема B.1.427 / B.1.429 и победит ли он над другими вариантами коронавируса, которые уже появились в штате, включая вариант для Великобритании и ЮАР.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус стал более заразным из-за мутации.