Коронавирус: Билл Гейтс рассказал, когда мы вернемся к нормальной жизни

Не раньше, чем будет создана эффективная вакцина.

Миллиардер-филантроп Билл Гейтс сказал, что терапевтические препараты для лечения коронавируса могут значительно снизить уровень смертности в этом году, но вакцина будет иметь решающее значение для восстановления нормального состояния в обществе.

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"Вы можете увидеть терапевтическую пользу быстрее, чем защитную", - сказал Гейтс в интервью, которое вышло во вторник на телеканале CNBC "Squawk Box". "Поэтому я думаю, что есть большая вероятность, что к концу года у нас будет существенное снижение уровня смертности благодаря комбинации этих новых инструментов".

Соучредитель Microsoft и сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс сказал, что ремдесивир был одним из ведущих методов лечения в терапевтических исследованиях. Ремдесивир является противовирусным препаратом от Gilead Sciences, который показал снижение риска смерти для тяжелобольных пациентов с Covid-19 на 62% по сравнению с обычным лечением.

Гейтс сказал, что есть два других противовирусных препарата, которые изучают ученые, которые можно вводить перорально, а не внутривенно, как при лечении ремдесивиром.

В феврале Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о планах выделить 100 миллионов долларов на исследования и лечение вакцин против коронавируса в рамках запроса Всемирной организации здравоохранения о выделении 675 миллионов долларов в качестве взносов на борьбу с распространением вируса. В июне фонд обязался выделить еще 1,6 миллиарда долларов альянсу вакцин Гави, организации, которая сосредоточила свои усилия на иммунизации детей в условиях пандемии коронавируса.

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Также несколько фармацевтических компаний тестировали свои потенциальные вакцины в клинических испытаниях, причем некоторые из них участвовали в испытаниях на поздней стадии на людях, чтобы получить одобрение регулирующих органов до конца 2020 года.

Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech объявили в понедельник, что они только что начали свою позднюю стадию испытаний на людях.

Moderna, еще одна ведущая фармацевтическая компания, участвующая в гонке за разработку вакцины, также объявила в понедельник, что получила дополнительно 472 млн. долл. от правительства. Ранее компания получила 483 миллиона долларов от федерального агентства в апреле.

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Во вторник Гейтс сказал, что он "в восторге от всех вакцин, которые финансировали США". Миллиардер также подчеркнул важность убеждения общественности принять вакцину, если и когда она станет доступной.

"Очень важно, чтобы люди не думали, что мы торопимся", - сказал он. Гейтс признался, что он не удивлен, что люди обеспокоены эффективностью и безопасностью первой вакцины против коронавируса.

"Будем надеяться, что они изучат факты, поймут ценности людей, о которых думают, и поймут, что мы вместе, и нам нужно защищать друг друга масками и, возможно, в конечном итоге с помощью иммунитета, образованного вакциной", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания закупила вакцины Билла Гейтса против коронавируса.