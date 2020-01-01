Суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом

Для этого провели тысячи симуляций.

Кризис коронавируса нарастает каждый день, поскольку вирус распространяется по всему миру с экспоненциальной скоростью. Тем не менее, исследования также продвигаются ускоренными темпами - практически все ведущие ученые мира и эксперты в области общественного здравоохранения объединяются для поиска решений этой пандемии.

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Используя IBM Summit - самый быстрый в мире суперкомпьютер, способный вычислять до 200 квадриллионов в секунду - исследователи из Национальной лаборатории Ок-Риджа искали химические вещества, которые могут взаимодействовать с новым коронавирусом и препятствовать его распространению.

Коронавирусы, такие как SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19 - заражают людей, поражая их клетки. Зараженные клетки затем начинают реплицировать вирусный материал. Каждая зараженная клетка может выпустить миллионы копий вируса, прежде чем клетка окончательно разрушится и умрет. Затем эти вирусы могут инфицировать близлежащие клетки или оказаться в капельках, которые покидают легкие (основной способ инфекции SARS-CoV-2) через кашель, тем самым потенциально заражая других людей.

Коронавирус назван так из-за короноподобных шипов, выступающих из его поверхности. Именно через эти пики вирус вводит генетический материал в клетки-хозяева, чтобы размножаться.

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Исследователи из Оук-Риджа во главе с Миколасом Смитом использовали феноменальную вычислительную мощь IBM Summit для моделирования того, как различные атомы и частицы в коронавирусе химически реагируют на различные соединения.

После тысяч симуляций исследователи определили 77 возможных химикатов, которые могут связываться с остроконечным белком коронавируса и блокировать его от заражения клеток.

Эти химические вещества, о которых сообщалось на сервере предварительной печати ChemRxiv, могут использоваться в новых вакцинах или противовирусных препаратах, предназначенных для сокращения распространения COVID-19 или даже для излечения заболевания.

Исследователи планируют проводить больше симуляций, поскольку они получают больше информации о белках коронавируса и о том, как он распространяется. В этом месяце появилась более точная модель всплеска белка коронавируса, и исследователи из Оук-Риджа планируют включить его для своих следующих симуляций.

Тем не менее, эти химикаты все еще должны быть включены в вакцину или противовирусный препарат, а затем проверены в клинических испытаниях, которые могут длиться не менее шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВОЗ готовы объявить коронавирус новой пандемией.