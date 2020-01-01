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Суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом

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Для этого провели тысячи симуляций.
IBM Summit помог найти компоненты для лекарства от коронавируса
IBM Summit помог найти компоненты для лекарства от коронавируса
wikipedia.org

Кризис коронавируса нарастает каждый день, поскольку вирус распространяется по всему миру с экспоненциальной скоростью. Тем не менее, исследования также продвигаются ускоренными темпами - практически все ведущие ученые мира и эксперты в области общественного здравоохранения объединяются для поиска решений этой пандемии.

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Используя IBM Summit - самый быстрый в мире суперкомпьютер, способный вычислять до 200 квадриллионов в секунду - исследователи из Национальной лаборатории Ок-Риджа искали химические вещества, которые могут взаимодействовать с новым коронавирусом и препятствовать его распространению.

Коронавирусы, такие как SARS-CoV-2 - вирус, вызывающий респираторное заболевание COVID-19 - заражают людей, поражая их клетки. Зараженные клетки затем начинают реплицировать вирусный материал. Каждая зараженная клетка может выпустить миллионы копий вируса, прежде чем клетка окончательно разрушится и умрет. Затем эти вирусы могут инфицировать близлежащие клетки или оказаться в капельках, которые покидают легкие (основной способ инфекции SARS-CoV-2) через кашель, тем самым потенциально заражая других людей.

Коронавирус назван так из-за короноподобных шипов, выступающих из его поверхности. Именно через эти пики вирус вводит генетический материал в клетки-хозяева, чтобы размножаться.

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Исследователи из Оук-Риджа во главе с Миколасом Смитом использовали феноменальную вычислительную мощь  IBM Summit для моделирования того, как различные атомы и частицы в коронавирусе химически реагируют на различные соединения.

После тысяч симуляций исследователи определили 77 возможных химикатов, которые могут связываться с остроконечным белком коронавируса и блокировать его от заражения клеток.

Эти химические вещества, о которых сообщалось на сервере предварительной печати ChemRxiv, могут использоваться в новых вакцинах или противовирусных препаратах, предназначенных для сокращения распространения COVID-19 или даже для излечения заболевания.

Исследователи планируют проводить больше симуляций, поскольку они получают больше информации о белках коронавируса и о том, как он распространяется. В этом месяце появилась более точная модель всплеска белка коронавируса, и исследователи из Оук-Риджа планируют включить его для своих следующих симуляций.

Тем не менее, эти химикаты все еще должны быть включены в вакцину или противовирусный препарат, а затем проверены в клинических испытаниях, которые могут длиться не менее шести месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВОЗ готовы объявить коронавирус новой пандемией.

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Теги: коронавирус, IBM, суперкомпьютер
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