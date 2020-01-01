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В ВОЗ готовы объявить коронавирус новой пандемией

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Заболеваемость коронавирусом растет, что вызывает большую тревогу у медиков.
Коронавирус зафиксировали в новых странах
Коронавирус зафиксировали в новых странах
EPA/UPG

За двое суток распространение коронавируса стало все более масштабным. Зарегистрированы новые случаи заболевания в десятках стран. По этому случают во Всемирной организации здравоохранения сделали новое заявление. Распространение вируса начинает напоминать пандемию - массовую эпидемию. 

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"У вируса есть пандемический потенциал. Сейчас не время для страха. Сейчас самое время принять меры по предотвращению инфекции и спасению жизней", - заявил Тедрос Аданом Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения. 

На данный момент известно, что еще в Беларуси, Нигерии, Новой Зеландии и Литве зарегистрированы первые случаи коронавируса.

Напомним, следить за распространение коронавируса можно на сайте с онлайн-картой.

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Теги: коронавирус, ВОЗ, пандемия
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