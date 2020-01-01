Коронавирус: ученые объяснили потерю обоняния

Потеря обоняния (аносмия) была значительным симптомом заболевания.

Одной из наиболее распространенных причин потери запаха является вирусная инфекция, такая как простуда, синус или другие инфекции верхних дыхательных путей. Те коронавирусы, которые не вызывают смертельных заболеваний, такие как COVID-19, Sars и Mers, являются одной из причин простуды и, как известно, вызывают потерю запаха. В большинстве этих случаев обоняние возвращается, когда симптомы проясняются, так как потеря запаха является просто результатом заблокированного носа, который предотвращает попадание молекул аромата в обонятельные рецепторы в носу. В некоторых случаях потеря запаха может продолжаться месяцами и годами.

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Однако для нового коронавируса (SARS-CoV-2) характер потери запаха отличается. Многие люди с COVID-19 сообщали о внезапной потере обоняния, а затем о внезапном и полном возвращении к нормальному обонянию через неделю или две.

Интересно, что многие из этих людей сказали, что у них чистый нос, поэтому потерю запаха нельзя отнести к заложенному носу. Для других потеря запаха была продолжительной, и через несколько недель у них все еще не было обоняния. Любая теория аносмии в COVID-19 должна учитывать обе эти модели.

Это внезапное возвращение к нормальному обонянию предполагает обструктивную потерю запаха, при которой молекулы аромата не могут достичь рецепторов в носу (такая же потеря, которую можно получить с помощью прищепки на носу).

Расположение обонятельной луковицы. theconversation.com

Теперь, когда у нас есть компьютерная томография носа и пазух людей с потерей запаха COVID-19, мы можем видеть, что та часть носа, которая производит обоняние, обонятельная расщелина, блокируется опухшими мягкими тканями и слизью, известной как синдром расщелины. Остальная часть носа и пазух выглядит нормально, и у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

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Мы знаем, что SARS-CoV-2 заражает организм путем прикрепления к рецепторам ACE2 на поверхности клеток, которые выстилают верхние дыхательные пути. Белок TMPRSS2 помогает вирусу проникнуть в клетку. Попав внутрь клетки, вирус может размножаться, вызывая воспалительный ответ иммунной системы. Это отправная точка для разрушения и разрушения, которое этот вирус вызывает в организме.

Сначала думали, что вирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны. Это клетки, которые передают сигнал от молекулы аромата в вашем носу в область мозга, где эти сигналы интерпретируются как "запах".

Однако международное сотрудничество недавно показало, что белки ACE2, необходимые вирусу для проникновения в клетки, не обнаружены на обонятельных нейронах. Но они были обнаружены в клетках, называемых "сустентакулярными клетками", которые поддерживают обонятельные нейроны.

Мы ожидаем, что эти клетки поддержки, вероятно повреждены вирусом, и иммунный ответ вызовет отек области, но оставит обонятельные нейроны нетронутыми. Когда иммунная система справляется с вирусом, отек спадает, и молекулы аромата имеют проход к своим неповрежденным рецепторам, и обоняние возвращается к норме.

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Так почему же запах не возвращается в некоторых случаях? Это теория, но ее вывели из того, что мы знаем о воспалении в других системах. Воспаление - это реакция организма на повреждения и приводит к выбросу химических веществ, которые разрушают вовлеченные ткани.

Когда это воспаление является серьезным, другие "соседние" клетки начинают повреждаться или разрушаться в результате этого "всплеска повреждения". Это вторая стадия, когда обонятельные нейроны повреждаются.

Восстановление обоняния намного медленнее, потому что обонятельные нейроны нуждаются во времени для регенерации из запаса стволовых клеток в слизистой оболочке носа. Начальное выздоровление часто связано с искажением обоняния, известного как паросмия, когда вещи не пахнут так, как раньше. Например, для многих паросмиков запах кофе часто описывают как сгоревший, химический, грязный и напоминающий сточные воды.

Хорошей новостью является то, что обонятельные нейроны могут регенерировать. Они вырастают почти во всех нас, все время.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может вызвать диабет.

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