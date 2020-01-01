Коронавирус может вызвать диабет - исследование

Также диабет может провоцировать смерть от коронавируса.

Ученые предупреждают, что люди с уже существующим диабетом имеют более высокий риск развития серьезных осложнений от вирусной болезни, в то время как инфекция может также повысить риск развития нового случая диабета. Но не совсем ясно, почему существует такая связь между двумя условиями.

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С самого начала было очевидно, что хронические проблемы со здоровьем, такие как диабет типа 1 и типа 2, могут увеличить риск опасной для жизни инфекции от коронавируса, который вызывает Сovid-19. Исследования показали, что наличие любого типа диабета может увеличить вероятность смерти в два-три раза, при этом одно исследование в Великобритании также показало, что в то время около 30 процентов людей, умерших от ковид-19, имели диабет 2 типа.

Но есть также все больше свидетельств того, что эта связь идет в обе стороны - что наличие вируса повышает риск развития диабета у человека. В некоторых случаях у пациентов с Сovid-19 быстро развивается диабетический кетоацидоз, серьезное осложнение, при котором резко повышается уровень сахара в крови и может вызвать кому, если его не сразу лечить высокими дозами инсулина.

Диабет просто определяется отсутствием физического контроля над уровнем сахара в крови. Это может происходить несколькими различными способами, но это часто связано с гормоном инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Люди с диабетом 1 типа не могут вырабатывать инсулин, как правило, с раннего возраста. Люди с диабетом 2 типа, который обычно развивается во взрослом возрасте, либо теряют способность вырабатывать инсулин, либо их органы перестают реагировать на него как обычно. Существуют также другие формы диабета, которые могут возникать временно, такие как гестационный диабет во время беременности.

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Это сложное заболевание, вызванное сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды, включая стресс. Но ученые подозревают, что инфекция Covid-19 может принести свое собственное уникальное влияние. В эти выходные группа экспертов по исследованию диабета подписала письмо, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, в котором излагалась теория о том, что вирус может оказывать "диабетогенное действие", которое выходит за рамки стресса, наносимого организму при любой тяжелой инфекции.

Хорошо известно, что вирус заражает клетки нашего организма, связываясь с их рецепторами ангиотензин-превращающего фермента 2 (АСЕ2). Эти рецепторы легко обнаруживаются в клетках горла, где вирус часто делает их домом. Но они также находятся в клетках, которые составляют нашу поджелудочную железу и другие ключевые органы, которые регулируют инсулин и наш метаболизм. Авторы пишут, что вполне вероятно, что инфекция может каким-то образом повлиять на функции организма, связанные с сахаром в крови, в то время как те же самые функции, если они уже повреждены диабетом, могут сделать инфекцию более вредной.

Авторы также ссылаются на исследования, показывающие, что у некоторых людей, которые заразились оригинальным вирусом атипичной пневмонии (близкий родственник коронавируса Сovid-19) более 15 лет назад, также развились острые случаи диабета.

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Авторы предостерегают, что в настоящий момент еще много неизвестных.

"Неясно, сохраняются ли изменения метаболизма глюкозы, которые происходят с внезапным началом в тяжелой форме Covid-19, или исчезают, когда инфекция проходит", - пишет они.

Даже если эти диабетические симптомы не являются длительными, все еще существует вероятность того, что они могут повысить риск развития диабета 2 типа на более поздних этапах жизни, в отличие от гестационного диабета. С другой стороны, существует беспокойство, что долгосрочный метаболизм людей с уже существующим диабетом, которые выживают после заражения, может в результате привести к еще более грубой форме. Другие вопросы включают в себя, является ли связанный с коронавирусом диабет биологически более похожим на диабет типа 1 или типа 2, или может ли он представлять другой, ранее не встречавшийся тип.

Чтобы ответить на эти вопросы, авторы объявили о создании реестра пациентов, чтобы отслеживать масштабы случаев диабета, потенциально связанных с Сovid-19, а также лучше изучить, как существующий диабет влияет на этих пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может поражать все органы.