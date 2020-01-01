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Коронавирус стал более заразным из-за мутации

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Но это не повлияет на создание вакцины.
Мутации коронавируса касается способа проникновения в клетку
Мутации коронавируса касается способа проникновения в клетку
Kitchener Today

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, уже несколько раз мутировал, добравшись до Европы и США. Биологи считают, что новый штамм стал более заразным для человека. Есть подозрение, что если коронавирус не исчезнет летом, как сезонный грипп, он мутирует сильнее, а вакцины против него, которые сейчас разрабатываются, могут оказаться неэффективными.

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Но новое исследование ученых из Лос-Аламоса с помощью специалистов Университета Дьюка и Университета Шеффилда в Великобритании, препринт которой опубликован на bioRxiv, показывает, что мутация касается лишь белка шипа, который позволяет вирусу проникать в клетку. Изучались генетические последовательности, выделенных в разных странах и в разные периоды пандемии.

В работе говорится, что такие мутации не делают бессмысленными уже проделанную работу по созданию вакцины. Это лишь поможет учесть существующие изменения коронавируса и создать более эффективный препарат.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.

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Теги: коронавирус, мутация
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