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Коронавирус помешал синоптикам делать точные прогнозы

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Из-за отмены авиарейсов стало труднее предсказывать погоду.
Синоптикам стало сложнее отслеживать погоду
Синоптикам стало сложнее отслеживать погоду
EPA/UPG

Метеорологи во всем мире столкнулись с проблемой. Из-за пандемии коронавируса самолеты стали меньше летать, что повлияло на качество прогнозов погоды.

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"На борту самолетов установлены приборы, которые на высоте считывают такие характеристики атмосферы, как температура, влажность, ветер и давление. Самолеты бороздят воздушное пространство и метеорологи имеют полное представление, что происходит в небе. Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймём, насколько ухудшилось качество", - объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Во время взлета и посадки самолеты производят вертикальное зондирование атмосферы.

"При этом метеорологи получают полное представление о структуре атмосферы в районе аэродромов. Это имеет колоссальное значение. Мы видим каждые 5−10 минут, как меняется состояние атмосферы", - добавил метеоролог. 

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса остановлено создание космического телескопа.

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Теги: коронавирус, погода, синоптики
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