Из-за коронавируса остановлено создание космического телескопа

Телескоп Джеймс Уэбб не будет запущен по плану.

Поскольку многие центры NASA переходят на обязательную удаленную работу, чтобы противостоять распространению COVID-19, руководство агентства признало, что дорогостоящие научные миссии могут пострадать от задержек и что агентство готово пойти на такой шаг, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников.

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Представители NASA заявили, что в числе пострадавших миссий - космический телескоп Джеймса Уэбба, где работа приостановлена.

Вопросы об ответе NASA на пандемию коронавируса возникли во время цифровой конференции Дирекции научных миссий Мероприятие было организовано, чтобы позволить заместителю Администратора Томасу Зурбухену и нескольким руководителям подразделений обобщить и обсудить вопросы о бюджетной заявке президента Дональда Трампа на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября.

По словам Зурбухена, даже самые дорогие миссии NASA, находящиеся в стадии разработки, могут столкнуться с серьезными последствиями мер по сдерживанию COVID-19. “Многие люди спрашивали нас о Джеймсе Уэббе“, - сказал он, имея в виду перерасход бюджета агентства и проект космического телескопа, который был значительно задержан.

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Запуск этого космического корабля запланирован на март следующего года, хотя в январском отчете Управления по подотчетности правительства было высказано предположение, что шансы на выполнение этого графика в 12% будут лишь без пандемии.

Спустя всего несколько часов после конференции NASA объявило, что приостанавливает - по крайней мере временно - работу над космическим телескопом Уэбба. В настоящее время этот инструмент находится в Калифорнии, губернатор которого ввел обязательные ограничения на содержание жителей в своих домах в обозримом будущем, за исключением важных поручений.

Меры по сдерживанию коронавируса могут также помешать следующей миссии NASA на Марс, запуск которой запланирован на июль и включает в себя марсоход Perseverance и экспериментальный вертолет. Главный космический корабль уже находится во Флориде, но предстартовая сборка еще не завершена.

Помимо этих двух миссий, Зурбухен избегал обсуждения влияния мер реагирования коронавируса на конкретные проекты, вместо этого подчеркивая, что решения NASA будут реагировать на пандемию по мере необходимости.

Космический телескоп Джеймс Уэбб предназначен для проведения наблюдений в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне во второй точке Лагранжа. Он имеет основное зеркало, состоящее из 18 сегментов, общей площадью 25 квадратных метров, что в пять раз больше зеркала Хаббла.

Напомним, ранее сообщалось, что был опубликован последний снимок телескопа Кеплер.