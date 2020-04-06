Коронавирус может поражать все органы

Медики заявляют, что коронавирус может проникать и в другие органы человека, а не только в легкие.

Коронавирус может распространяться и в другие органы EPA/UPG

Коронавирус может распространяться на микроциркулярном уровне, поражая органы зараженного. Об это заявил завотделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор Клаудио Мастроянни

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"Мы говорим в основном о вызываемой коронавирусом пневмонии, но анализы, в том числе взятые у умерших пациентов, указывают, что в итоге вирус затрагивает все органы, потому что на микроциркулярном уровне он вызывает целый ряд воспалительных процессов, больше всего поражая легкие. Но и другие органы поражаются почти на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу", - заявил медик.

Также профессор отметил некоторые странности в распространении вируса.

"Есть семьи, в которых есть зараженные, но не все члены заразились. Всё это ещё предстоит изучить специалистам. Например, ещё одна странность заключается в том, что женщины, похоже, меньше подвержены заражению. Мы пока не выявили ни одного заражения среди людей с ВИЧ", - отмечает врач.

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В группе риска оказались люди, которые страдают ожирением и диабетом. При этом не важен возраст. Еще профессор Масроянни считает, что число заразившихся гораздо больше, чем говорится в официальных статистиках.

"Есть мнение, что на каждый выявленный случай заражения приходится 6−10 невыявленных", - добавил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.