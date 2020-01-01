Коронавирус вызвал самый большой спад мировых поставок смартфонов

Рынок смартфонов испытывает самый большой кризис за все время существования.

В середине февраля Apple объявила, что из-за вспышки коронавируса не получит финансовых показателей за мартовский квартал, и мы знали, что другие производители смартфонов пострадают вместе с остальной мировой экономикой. Теперь у нас есть аналитический отчет, в котором оцениваются конкретные цифры того, на сколько поставки смартфонов сократились в прошлом месяце.

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В новом отчете от Strategy Analytics говорится, что февраль ознаменовался самым большим снижением поставок смартфонов из-за пандемии коронавируса. Аналитики говорят, что мировые производители смартфонов перевезли 61,8 млн устройств, что на 38% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Нил Моустон, исполнительный директор Strategy Analytics, добавил: "В феврале 2020 года произошло крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны упали в Китае, упали в Азии и замедлились в остальном мире. Это период, который индустрия смартфонов захочет забыть".

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С учетом того, как в марте пандемия распространилась по всему земному шару, вероятно, наступит еще один мрачный месяц для поставок смартфонов. Первоначально Apple прогнозировала, что ее доход в марте составит от 63,0 млрд до 67,0 млрд долларов, прежде чем заявить, что она не достигнет этой отметки. Но с учетом того, как ситуация с коронавирусом развивается во всем мире, финансовые показатели Apple могут быть значительно ниже, чем ожидалось в прошлом месяце.

Йивен Ву, старший аналитик Strategy Analytics, добавил: "Несмотря на предварительные признаки восстановления в Китае, мы ожидаем, что глобальные поставки смартфонов в целом останутся слабыми в течение марта 2020 года. Опасность распространения коронавируса распространилась на Европу, Северную Америку и другие страны, а сотни миллионов потребителей находятся на карантине, и не могут или не хотят покупать новые устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые поставки iPhone снизятся из-за коронавируса.