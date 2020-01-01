СМИ: Фейки про коронавирус и 5G распространяют по российскому сценарию

Аналитики отследили путь распространения дезинформации.

Теория заговора, связывающая технологию 5G со вспышкой коронавируса, быстро набирает обороты, и знаменитости, включая актера Вуди Харрельсона, продвигают эту идею. Но некоторые исследователи называют ее скоординированной кампанией дезинформации.

Марк Оуэн Джонс, исследователь из Университета Хамад бин Халифа в Катаре, который специализируется на онлайновых дезинформационных сетях, проанализировал 22 000 недавних взаимодействий в Твиттере с упоминанием "5G" и "корона" и сказал, что обнаружил большое количество аккаунтов, отображающих то, что он назвал "недостоверная информация". Он сказал, что эти усилия несут некоторые отличительные признаки поддерживаемой государством кампании.

Читай также: Стримершу забанили за шутку про коронавирус

"Есть очень убедительные признаки того, что некоторые из этих учетных записей являются операцией дезинформации", - сказал Джонс.

Джонс сказал, что в кампании используется стратегия, аналогичная российскому Агентству интернет-исследований, которое стояло за кампанией дезинформации во время президентской кампании 2016 года в США. Но он сказал, что еще не пришел к выводу, что это именно Россия или любое другое правительство или организация.

Blackbird.AI, нью-йоркская компания, которая отслеживает онлайн-кампании по дезинформации, заявила, что в последние недели обнаружила рост числа постов в социальных сетях, пропагандирующих теорию заговора 5G. За предыдущие 24 часа на Twitter и Reddit было опубликовано более 50 000 сообщений на эту тему, заявил в среду Наушад Уззаман, технический директор и соучредитель компании.

По словам Уззамана, в сообщениях о том, что 5G связан с коронавирусом, произошел "значительный рост фейков" в социальных сетях, что может означать, что в этом может участвовать скоординированная кампания и учетные записи ботов. Компания говорит, что использует систему, которая анализирует язык, шаблоны общения, объемы сообщений и активность ботов, чтобы выявлять сообщения в социальных сетях, которые являются "недостоверными" и пытаются манипулировать дискуссиями в Интернете.

Читай также: Суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом

Blackbird.AI не определила, кто стоит за этими распространением дезинформации.

Ложные истории в социальных сетях могут широко распространяться как правительственными, так и неправительственными группами - с бот-аккаунтами, доступными для покупки или аренды в Интернете, - говорит Ли Фостер, старший менеджер компании FireEye Inc., специализирующейся в области кибербезопасности.

Али Техрани, основатель и главный исполнительный директор Astroscreen, лондонской компании, которая следит за манипуляциями с социальными сетями, заявил, что подозрительные аккаунты предприняли согласованные усилия по усилению теории заговора 5G в социальных сетях, которая была смешана с гораздо большим числом подлинных аккаунтов, распространяющие фейки.

"Мы видели аккаунты, которые, как вы могли бы сказать, являются недостоверными и скоординированными для пропаганды заговора 5G, но я думаю, что более серьезная проблема сейчас заключается в том, что высокопоставленные лица распространяют вводящую в заблуждение информацию", - сказал он.

Теории заговора о рисках для здоровья, связанных с 5G, распространялись по крайней мере с 2016 года. Сначала они были распространены на интернет-форумах и YouTube, а затем были найдены на веб-сайте InfoWars и российском государственном вещателе RT, которые публиковали статьи, предупреждающие, что 5G может быть "глобальной катастрофой", вызывающая рак у людей и диких животных.

В начале этого года, когда Covid-19 начал распространяться из Китая в остальной мир, отдельные группы начали утверждать, что вирус был связан с технологией 5G. Претензии, возможно, возникли из комментариев, сделанных врачом в Бельгии, который сказал, что 5G "опасен для жизни" и связан с коронавирусом, при этом он отметил, что "не проверил факт". Газета, которая напечатала его комментарии, убрала эту новость, но это не помешало теории заговора набрать обороты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании сожгли вышки 5G-связи из-за коронавируса.