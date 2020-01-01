Интересный факт дня: Жирафы-тусовщицы живут дольше одиночек

Взрослые самки жирафов, которые проводят время с большим количеством других самок, живут дольше, чем менее общительные животные.

Моника Бонд из Университета Цюриха, Швейцария, и ее коллеги наблюдали 512 самок жирафов на площади более 1500 квадратных километров в экосистеме Тарангире на севере Танзании. В период с 2012 по 2016 год они обследовали местность шесть раз в год и фотографировали любых самок жирафов, с которыми сталкивались.

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Команда использовала программу под названием WildID, чтобы идентифицировать жирафов по их образцам. “Каждый жираф рождается с уникальным рисунком пятен, и они остаются неизменными на протяжении всей их жизни“, - говорит Бонд.

Исследователи построили социальную сеть жирафов - на основе аналогичных исследований, посвященных изучению людей, - чтобы отобразить отношения каждой самки жирафа с другими самками, силу этих отношений и средний размер их группы.

Исходя из этого, команда обнаружила, что самки жирафов, которые социализировались в группах, по крайней мере, с тремя другими самками, имеют более высокую вероятность выживания, чем более уединенные особи. Общительность также была самым большим фактором выживания по сравнению с другими факторами окружающей среды, включая близость к населенным пунктам, источникам пищи и типу растительности.

“Друзья важны для их выживания“, - говорит Бонд. “Мы думаем, что это снижает стресс в целом для этих самок жирафов и позволяет им вести более спокойную жизнь“.

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Это не относится к жирафам-самцам. Предыдущие исследования показали, что это животные-одиночки, которые передвигаются в поисках самок, с которыми можно спариться, и не формируют стабильных, длительных отношений с другими жирафами.

“Объединение в небольшие группы, кажется, способствует передаче и получению информации о том, где лучше всего кормиться“, - говорит Дэниел Рубенштейн из Принстонского университета. Блуждание с другими самками также может помочь жирафам следить за хищниками и заботиться о потомстве.

“Чем больше самок в группе, тем меньше притеснений со стороны самцов, так как одинокие самки с большей вероятностью будут подвергаться преследованиям со стороны самцов“, - говорит Бонд.

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