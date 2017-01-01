Интересный факт дня: Муравьи оказались быстрее гепардов

Если сравнивать длину тела и развиваемую скорость, самыми быстрыми являются муравьи вида Cataglyphis bombycina.

Одним из самых быстрых животных в мире с давних времен считается гепард, который в рывке способен разгоняться до скорости 120 километров в час. Однако, если считать быстроту передвижения не в привычных километрах в час, а в длинах тела в единицу времени, на нашей планете найдутся более быстрые создания. Если учесть, что за одну секунду гепарды преодолевают 16 длин своего тела, то так называемые серебряные муравьи за тот же промежуток времени преодолевают 106 длин крошечного тела. А это, между прочим, равно примерно 660 километрам в час. Выяснить, каким образом муравьи развивают такую сумасшедшую скорость, удалось исследователям из Ульмского университета (Германия). Результаты работы были опубликованы в журнале Experimental Biology.

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Серебряные муравьи (Cataglyphis bombycina) обитают в экстремально жарких условиях пустыни Сахара. Из-за предельно высокой температуры воздуха и буквально раскаленного песка под ногами, эти насекомые ведут преимущественно ночной образ жизни и питаются погибшими от жары животными. Если же и приходится выползать из укрытия днем, они вырабатывают особый тип белка, придающий им стойкость к температурам до 50 градусов Цельсия. К тому же, чтобы не обжечься о горячий песок, они поднимают свои тела как можно выше — благо, их длинные ноги позволяют им это сделать.

Кстати, название этого муравьев связано с еще одной особенностью их организма. Дело в том, что из тела покрыты крошечными волосками серебряного цвета. Они необходимы для отражения солнечных лучей — это жизненно необходимая для муравьев защита.

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Точная скорость передвижения муравьев была рассчитана германскими учеными под руководством профессора Харальда Вольфа. Из-за ночного образа жизни и высокой скорости передвижения муравьев, им пришлось изрядно потрудиться, чтобы их поймать. Работа велась на территории североафриканский страны под названием Тунис, которая является одним из естественных сред обитания скоростных муравьев.

Чтобы рассчитать скорость их передвижения, ученые поместили их в специальную коробку с камерами с поддержкой съемки с высокой частотой кадров. Исследование показало, что они действительно развивают скорость до 108 длин собственного тела в секунду. Это удивительный показатель, но вот считать серебряных муравьев самыми быстрыми созданиями на Земле, к сожалению, нельзя. Быстрее муравьев как минимум передвигаются калифорнийские клещи (Paratarsotomus macropalpis) со скоростью 377 длин тела в секунду.

Замедленная съемка показала, что серебряные муравьи развивают высокие скорости благодаря сумасшедшей частоте шагов. Если расчеты исследователей верны, то за одну секунду муравьи делают по 47 шагов в секунду, причем каждый шаг делается тремя конечностями сразу. Ученые считают, что такой торопливый шаг с отличной синхронизацией конечностей связан с суровыми условиями, в которых проживают насекомые — быстрое передвижение не дает им провалиться в рыхлый песок и попросту не обжечься об него.

Напомним, ранее ученые выяснили, что американские муравьи используют ловушки для охоты.