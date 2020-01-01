Интересный факт дня: Жирафам угрожают молнии

Зафиксированы случаи гибели жирафов от разряда молнии.

То, что жирафы, самое высокое животное на планете, должно быть уязвимо для молнии, не кажется чем-то удивительным, поскольку высокие объекты имеют тенденцию притягивать молнии, особенно на открытых пространствах. При этом мало что известно о рисках, с которыми сталкиваются жирафы.

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Ранее в этом году защитники природы в Южной Африке обнаружили двух взрослых жирафов, пораженных молнией, что указывает на потенциально недооцененный риск для этого величественного вида.

"Когда жирафы погибли, я попытался найти научные статьи о смерти жирафов от молнии, но, к удивлению, я смог найти только несколько случаев, которые были описаны только в ненаучных журналах", - говорит Циска П.Дж. Шайен, единственный автор новой книги. "В то же время приводится несколько косвенных подробностей, особенно в отношении их моделей передвижения и среды обитания".

Защитники природы в Роквуде, расположенном в 112 милях (180 км) к западу от Кимберли, в первую очередь озабочены защитой носорогов, но парк является домом для многих других животных, включая буйволов и зебр.

Шесть жирафов были подарены Роквуду в 2017 году, а еще два - годом позже. За восемью жирафами наблюдали почти ежедневно, в том числе 28 февраля 2020 года - за день до того, как по парку прокатилась сильная гроза.

"Летом обычно бывают грозы и дожди", - сказал Шайен, эколог из фонда Rockwood Conservation Fund. "Однако очень редко бывает такая сильная буря, как описанная в статье".

Место гибели жирафов Ciska P. J. Scheijen/Rockwood Conservation Fund

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На следующий день после урагана защитники природы наблюдали только шесть из восьми жирафов, что было неожиданностью, учитывая их склонность держаться вместе в стаде. 2 марта они обнаружили двух мертвых жирафов, обе самки, которые лежали на расстоянии примерно 7 метров друг от друга.

У одной пятилетней самки было несколько телесных повреждений, в том числе серьезная рана у основания правого костяка - рогоподобный выступ, обнаруженный на головах жирафов. Более пристальное изучение черепа позволило предположить, что этот жираф получил "прямой удар молнии в голову", согласно статье, опубликованной в Африканском журнале экологии.

Одному жирафу молния попала в голову Ciska P. J. Scheijen/Rockwood Conservation Fund

Второй жираф, 4 года, не имел никаких признаков травмы. Скорее всего, она была убита боковой вспышкой, в которой человека или животное можно убить электрическим током, просто находясь рядом с объектом, пораженным молнией, в данном случае более взрослым жирафом. Другая возможность заключается в том, что она была убита из-за ступенчатого потенциала, когда электрический ток течет через землю в непосредственной близости от удара молнии. Еще в 2016 году одна молния и последовавший за ней шаговый потенциал убили более 300 оленей в Норвегии.

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Статья Шайена основана на одном инциденте и представляет собой скорее отчет о случае, чем полную исследовательскую статью. По ее словам, ее основной целью при публикации было "проинформировать коллег, заинтересовать их и вызвать обсуждение".

Действительно, этот инцидент вызывает ряд важных вопросов. Удары молнии, по-видимому, случаются с жирафами из-за их роста; взрослый жираф может достигать от 4,6 - 5,8 м. Следовательно, само собой разумеется, что в результате этого вида должны развиться поведенческие меры безопасности, такие как поиск убежища во время штормов, в том числе в регионах с густой растительностью или в районах с высокими деревьями.

"Один из вопросов, который было бы интересно узнать, - научились ли жирафы искать убежище", - сказал Шайен. "И если да, нужно ли им учиться у пожилых людей?"

Два жирафа в Роквуде погибли на открытом лугу, и вокруг них ничего не было выше нескольких метров, что, как отмечается в исследовании, делает их "самой высокой точкой удара в этом районе". Однако в конечном итоге ученые не знают, приспособились ли жирафы к реакции на грозы, поэтому для ответа на этот вопрос потребуются дополнительные исследования.

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