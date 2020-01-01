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Интересный факт дня: Жирафам угрожают молнии

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Зафиксированы случаи гибели жирафов от разряда молнии.
Жирафы страдают от молний
Жирафы страдают от молний
Wikimedia

То, что жирафы, самое высокое животное на планете, должно быть уязвимо для молнии, не кажется чем-то удивительным, поскольку высокие объекты имеют тенденцию притягивать молнии, особенно на открытых пространствах. При этом мало что известно о рисках, с которыми сталкиваются жирафы.

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Ранее в этом году защитники природы в Южной Африке обнаружили двух взрослых жирафов, пораженных молнией, что указывает на потенциально недооцененный риск для этого величественного вида.

"Когда жирафы погибли, я попытался найти научные статьи о смерти жирафов от молнии, но, к удивлению, я смог найти только несколько случаев, которые были описаны только в ненаучных журналах", - говорит Циска П.Дж. Шайен, единственный автор новой книги. "В то же время приводится несколько косвенных подробностей, особенно в отношении их моделей передвижения и среды обитания".

Защитники природы в Роквуде, расположенном в 112 милях (180 км) к западу от Кимберли, в первую очередь озабочены защитой носорогов, но парк является домом для многих других животных, включая буйволов и зебр.

Шесть жирафов были подарены Роквуду в 2017 году, а еще два - годом позже. За восемью жирафами наблюдали почти ежедневно, в том числе 28 февраля 2020 года - за день до того, как по парку прокатилась сильная гроза.

"Летом обычно бывают грозы и дожди", - сказал Шайен, эколог из фонда Rockwood Conservation Fund. "Однако очень редко бывает такая сильная буря, как описанная в статье".

Место гибели жирафов
Место гибели жирафов
Ciska P. J. Scheijen/Rockwood Conservation Fund

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На следующий день после урагана защитники природы наблюдали только шесть из восьми жирафов, что было неожиданностью, учитывая их склонность держаться вместе в стаде. 2 марта они обнаружили двух мертвых жирафов, обе самки, которые лежали на расстоянии примерно 7 метров друг от друга.

У одной пятилетней самки было несколько телесных повреждений, в том числе серьезная рана у основания правого костяка - рогоподобный выступ, обнаруженный на головах жирафов. Более пристальное изучение черепа позволило предположить, что этот жираф получил "прямой удар молнии в голову", согласно статье, опубликованной в Африканском журнале экологии.

Одному жирафу молния попала в голову
Одному жирафу молния попала в голову
Ciska P. J. Scheijen/Rockwood Conservation Fund

Второй жираф, 4 года, не имел никаких признаков травмы. Скорее всего, она была убита боковой вспышкой, в которой человека или животное можно убить электрическим током, просто находясь рядом с объектом, пораженным молнией, в данном случае более взрослым жирафом. Другая возможность заключается в том, что она была убита из-за ступенчатого потенциала, когда электрический ток течет через землю в непосредственной близости от удара молнии. Еще в 2016 году одна молния и последовавший за ней шаговый потенциал убили более 300 оленей в Норвегии.

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Статья Шайена основана на одном инциденте и представляет собой скорее отчет о случае, чем полную исследовательскую статью. По ее словам, ее основной целью при публикации было "проинформировать коллег, заинтересовать их и вызвать обсуждение".

Действительно, этот инцидент вызывает ряд важных вопросов. Удары молнии, по-видимому, случаются с жирафами из-за их роста; взрослый жираф может достигать от 4,6 - 5,8 м. Следовательно, само собой разумеется, что в результате этого вида должны развиться поведенческие меры безопасности, такие как поиск убежища во время штормов, в том числе в регионах с густой растительностью или в районах с высокими деревьями.

"Один из вопросов, который было бы интересно узнать, - научились ли жирафы искать убежище", - сказал Шайен. "И если да, нужно ли им учиться у пожилых людей?"

Два жирафа в Роквуде погибли на открытом лугу, и вокруг них ничего не было выше нескольких метров, что, как отмечается в исследовании, делает их "самой высокой точкой удара в этом районе". Однако в конечном итоге ученые не знают, приспособились ли жирафы к реакции на грозы, поэтому для ответа на этот вопрос потребуются дополнительные исследования.

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Теги: интересные факты, жирафы, молния
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