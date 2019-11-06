Интересный факт дня: Что будет с Землей после столкновения с черной дырой

Любой желающий может самостоятельно высчитать последствия.

Черная дыра засосет Землю и почти не заметит этого NASA

Калькулятор столкновения с черной дырой определяет, насколько черная дыра расширится и количество энергии, которое она выпустит, если поглотит Землю — или любой другой объект, поскольку калькулятор можно настроить.

Читай также: Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы

Физик Альваро Диес создал инструмент, который размещен на базе калькулятора проекта Omni Calculator.

Основываясь на его расчетах, черная дыра, поглощающая Землю, высвободит примерно в 55 квинтиллионов раз больше энергии чем человечество потребляет за год на планете.

Но даже это событие будет легкой закуской для сверхмассивной черной дыры — ее горизонт событий увеличится только на одну сотую триллионной процента.

Напомним, ранее мы выяснили, что Земля начнет вращаться быстрее.