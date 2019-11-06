Интересный факт дня: Что будет с Землей после столкновения с черной дырой
Калькулятор столкновения с черной дырой определяет, насколько черная дыра расширится и количество энергии, которое она выпустит, если поглотит Землю — или любой другой объект, поскольку калькулятор можно настроить.
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Физик Альваро Диес создал инструмент, который размещен на базе калькулятора проекта Omni Calculator.
Основываясь на его расчетах, черная дыра, поглощающая Землю, высвободит примерно в 55 квинтиллионов раз больше энергии чем человечество потребляет за год на планете.
Но даже это событие будет легкой закуской для сверхмассивной черной дыры — ее горизонт событий увеличится только на одну сотую триллионной процента.
Напомним, ранее мы выяснили, что Земля начнет вращаться быстрее.
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