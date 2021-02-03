Интересный факт дня: COVID-19 может влиять на плодовитость мужчин

Помимо ужасающего числа погибших от COVID-19, исследователи все еще только начинают раскрывать ряд заболеваний. Одна из потенциальных проблем, требующих более тщательного изучения, - это влияние вируса на мужскую фертильность.

Ученые в течение некоторого времени подозревали, что новый вирус атипичной пневмонии может нанести ущерб количеству сперматозоидов. Обзор состояния исследований, наряду с новыми убедительными доказательствами, подчеркивает необходимость мониторинга мужской репродуктивной системы как уязвимого пути заражения коронавирусом .

Исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун в Ухане, Китай, провели анализ существующих отчетов о возможных механизмах, которые SARS-CoV-2 может использовать для вмешательства в репродуктивную функцию мужчин.

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Хотя они не могли с уверенностью утверждать, что произошло явное снижение рождаемости, они предупредили, что есть все основания уделять пристальное внимание этой возможности.

"Мы полагаем, что существует острая необходимость отслеживать пациентов мужского пола с COVID-19 во время их выздоровления", - утверждают в своем отчете микробиолог Ю Тянь и биолог-репродуктолог Ли-цюань Чжоу .

Медицинские исследователи хорошо знакомы с тем, как SARS-CoV-2 проникает в наш организм и вызывает шквал деструктивных иммунных реакций.

Центральное место в его стратегии проникновения и проникновения занимает общий клеточный рецептор, называемый ангиотензинпревращающим ферментом 2 или ACE2. Где бы организм ни использовал этот фермент, можно с уверенностью сказать, что SARS-CoV-2 оставит свой след, подвергая риску несколько органов.

Это означает, что вирус не только влияет на нашу обонятельную и дыхательную систему , но может влиять на нашу пищеварительную систему, ослаблять нашу систему кровообращения и даже вызывать воспалительные реакции глубоко внутри нашего мозга.

Исследователи не забыли, что ткань внутри яичек - это еще одна потенциальная цель. Ранние исследования, обнаружившие присутствие вируса в образцах спермы, добавили растущей потребности в исследованиях.

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Но результаты не совсем согласуются. Предыдущие исследования, проведенные на предшественнике SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, также отклоняли серьезные опасения по поводу уязвимости семенников, при этом в большинстве исследований не удалось найти никаких следов вируса в его тканях.

Однако теперь масса доказательств, похоже, склоняется в пользу аргументов о том, что ткань яичек обычно повреждается в результате прямого воздействия COVID.

Недавно опубликованное продольное исследование, проведенное исследователями из Университета Юстуса-Либиха в Германии и Университета Алламе Табатабаи в Иране, сообщает прямые экспериментальные доказательства именно такого ущерба.

Вместо этого в их исследовании были изучены маркеры воспаления в образцах тканей 84 мужчин с диагнозом COVID-19 и 105 человек из контрольной группы. Они также оценили качество спермы и искали в образцах признаки окислительного стресса.

Было ясно, что COVID-19 имеет хоть какое-то значение: воспаление и клеточный стресс стали в два раза серьезнее у тех, у кого был диагностирован вирус, по сравнению с теми, у кого этого не было.

Более того, сперма у инфицированных мужчин была примерно в три раза медленнее, и количество их сперматозоидов также было намного ниже.

"Эти эффекты на сперматозоиды связаны с более низким качеством спермы и снижением фертильности", - говорит ведущий исследователь Бехзад Хаджизаде Малеки, спортивный ученый из Университета Юстуса-Либиха.

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"Хотя эти эффекты имели тенденцию улучшаться с течением времени, они оставались значительно и аномально выше у пациентов с COVID-19, и величина этих изменений также была связана с серьезностью заболевания".

Что это означает для мужчин, выздоравливающих от инфекции SARS-CoV-2, неясно, особенно в долгосрочной перспективе. Авторы обзора и экспериментального исследования призывают к дополнительным исследованиям, прежде чем говорить о том, как - или даже повлияет ли снижение фертильности на усилия по зачатию.

Тем не менее, поскольку многие страны по всему миру уже сталкиваются с нарастающим кризисом рождаемости, который обещает сдержать рост населения в будущем, COVID-19 может стать еще одним препятствием, которое необходимо преодолеть.

Надежды возлагаются на вакцины, которые в ближайшем будущем положат конец самой страшной пандемии. Но даже если все наши усилия возьмут верх, шрамы от коронавируса останутся на наших телах и на нашем населении еще долго.

Напомним, ранее сообщалось, что собаки могут найти коронавирус по поту.