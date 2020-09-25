Интересный факт дня: Из-за коронавируса воробьи стали сексуальнее

В Сан-Франциско самцы птиц начали петь тише и красивее.

По данным нового исследования, опубликованного в четверг, по мере того как улицы Сан-Франциско опустели в первые месяцы пандемии, самцы городских птиц начали петь тише и улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их "сексуальнее" для самок.

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Этот документ дополняет растущий объем исследований, описывающих, как животные - от китов до койотов и изученных здесь воробьев с белой короной - адаптировали свое поведение к отключениям COVID-19, которые вынудили людей отступить в свои дома, явление, получившее название "антропауза".

"Когда в городе было шумно, они очень громко пели", - сказала Элизабет Деррибери, поведенческий эколог из Университета Теннесси, руководившая исследованием, опубликованным в Science.

Но когда весной прекратилось движение транспорта в связи с постановлением о карантине в масштабе штата, уровень шума снизился на 50 процентов, сказала она.

Исследователи обнаружили, что количество автомобилей на мосту Золотые Ворота упало до уровня 1954 года.

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Они сравнили данные пения птиц, собранные в предыдущие годы, с записями, сделанными в тех же местах с апреля по май 2020 года, и обнаружили, что воробьи теперь пели гораздо тише и могли брать гораздо более низкие ноты, что, в свою очередь, расширило их диапазон и усилило их общую привлекательность для самок.

Представьте, что вы собираетесь на вечеринку: в начале ночи вы говорите с нормальной громкостью, но по мере того, как место заполняется, вам нужно повышать голос, чтобы вас услышали.

"Когда вы кричите на вечеринке, ваш голос не в лучшем виде", - сказал Деррибери, добавив, что это произошло и у птиц. По мере уменьшения шумового загрязнения "их песни звучали лучше, они звучали сексуальнее", - сказала она.

"Они были лучшими соперниками и казались самкам лучшими партнерами".

Авторы заявили, что их исследование показало, насколько быстро птицы могут адаптироваться к изменяющейся среде, и предполагают, что поиск долгосрочных решений по сдерживанию шумового загрязнения может привести к другим положительным результатам, таким как более высокое видовое разнообразие.

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