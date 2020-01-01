Интересный факт дня: Гениальность мужчин оказалась стереотипом

Мы неосознанно считаем мужчин более склонными к гениальности, чем женщин.

Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными. Такой вывод сделан в новом исследовании, измеряющем глобальное восприятие, связанное с полом. В работе делается вывод о том, что эти стереотипные представления являются примером неявного смещения, выявляющего автоматические ассоциации, которые люди не могут или, по крайней мере, не сообщают о наличии, когда их спрашивают напрямую.

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Исследование, опубликованное в журнале экспериментальной социальной психологии, было проведено учеными из Нью-Йоркского университета, Университета Денвера и Гарвардского университета.

"Стереотипы, которые изображают блеск как мужскую черту, вероятно, будут сдерживать женщин в широком спектре престижных профессий", - отмечает Дэниэл Storage, доцент кафедры психологии Университета Денвера и ведущий автор газеты.

"Понимание распространенности и масштабов этого стереотипа гендерного превосходства может послужить основой для будущих усилий по повышению гендерного равенства в результатах карьеры", - добавляет Андрей Симпиан, доцент кафедры психологии NYU и старший автор статьи.

Предыдущая работа Симпиана и его коллег предполагала, что женщины недостаточно представлены в карьере, где считается, что успех зависит от высокого уровня интеллектуальных способностей (например, гениальность), в том числе в науке и технике.

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Менее понятны факторы, объясняющие это явление. Чтобы решить эту проблему, в новом журнале "Экспериментальная социальная психология" было изучено потенциальное влияние стереотипов. Например, возможно, гениальные качества ассоциируются в сознании людей с мужчинами больше, чем с женщинами - и, как следствие, женщины менее склонны к изучению этих областей - или атмосфера этих полей менее приятна для женщин.

Однако точное измерение стереотипов является проблемой. Люди часто неохотно признают, что у них есть стереотипы, поэтому непосредственный вопрос об этих убеждениях вряд ли обеспечит точную оценку того, поддерживают ли они идею о том, что гениальность чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин.

Чтобы преодолеть это методологическое препятствие, исследователи использовали тест, предназначенный для косвенного измерения стереотипов. Здесь цель состоит в том, чтобы уловить скрытые стереотипы - или автоматические ассоциации, которые приходят на ум между определенными чертами (например, гениальность) и определенными группами (например, мужчины). Это противоречит явным стереотипам, в которых мы сознательно и устно приписываем черты группам людей.

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Команда использовала давно установленный инструмент, Тест неявной ассоциации (IAT), который измеряет степень совпадения понятий (например, гениальный и мужской) без явного опроса субъектов, придерживаются ли они стереотипных взглядов.

IAT - это, по сути, ускоренная сортировка. В ходе исследования участники увидели серию стимулов (например, изображение женщины или слово "гениальность") на экране компьютера, и им было предложено отсортировать их по двум категориям, нажав клавишу E или I на клавиатуре. , Например, в некоторых испытаниях участникам было предложено нажать E, если они увидели стимул, связанный либо с категорией "мужчина", либо с чертой характера. В других испытаниях правило сортировки было другим. Например, гендерные категории были поменяны местами так, что участники должны были нажать E, если они увидели стимул, который связан либо с категорией женщина, либо с гениальной чертой характера.

Авторы объясняют, что логика IAT такова: если гениальность больше ассоциируется с мужским, чем с женским в умах людей, тогда участники будут быстрее сортировать стимулы, когда гениальность и мужчина соединены с одним и тем же ключом ответа: потому что стереотип заставляет эти две концепции казаться "идущими вместе".

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В серии из пяти исследований, которые включали женщин и мужчин в США, девочек и мальчиков в США (в возрасте 9 и 10 лет), а также женщин и мужчин из 78 других стран, исследователи последовательно находили доказательства неявного стереотипа, связывающего гениальность с мужчинами больше, чем с женщинами. Величина этого стереотипа также поразительна - например, он был похож по силе на скрытый стереотип, который связывает мужчин больше, чем женщин с карьерой (и женщин больше, чем мужчин, с семьей), который был выявлен в более ранней работе.

Команда также оценила явные стереотипы, напрямую спросив участников, считают ли они, что мужчины более блестящие, чем женщины. В отличие от неявных стереотипных мер, субъекты сообщили, что не согласны с этой идеей, и в одном исследовании они явно ассоциировали качество "супер-умных"с женщинами больше, чем с мужчинами. Этот вывод согласуется с предыдущими исследованиями, показывающими, что люди вряд ли признаются в стереотипах, что подчеркивает важность измерения такого восприятия более тонкими способами.

Напомним, ранее мы узнавали, что современные женщины умнее мужчин.

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