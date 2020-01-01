Интересный факт дня: Вода влияет на уровень самоубийств

Литий в воде снижает уровень самоубийств.

Новый систематический обзор более десятка исследований со всего мира подтвердил связь между географическими районами с естественно высоким уровнем лития в водоснабжении и низким уровнем самоубийств. Исследователи предлагают провести испытания, чтобы проверить, может ли добавление следовых уровней лития в систему водоснабжения улучшить благосостояние и снизить уровень самоубийств.

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Наиболее известный сегодня как средство лечения биполярного расстройства, более широкое влияние лития на психическое здоровье известно уже давно. В начале 20-го века минерал даже рекламировался как общеукрепляющее средство для здоровья мозга и был включен в первые рецепты популярного безалкогольного напитка 7-Up.

Несмотря на эти известные стабилизирующие настроение преимущества, литий оказался сложным соединением для терапевтической доставки. Он может очень легко стать токсичным, если длительные дозы слишком высоки, поэтому в 1948 году он был в конечном итоге запрещен как добавка к напитку, а сейчас его вводят только в качестве терапевтического препарата под пристальным наблюдением психиатров.

Все больше доказательств начинает свидетельствовать о том, что устойчивое воздействие лития из природных источников может иметь положительные последствия. В ходе ряда эпидемиологических исследований были исследованы местные общины с уровнем лития в водоснабжении выше среднего. Исследование выявило четкую корреляцию между более высокими уровнями природного лития в водоснабжении общины и более низкими показателями деменции, насильственных преступлений и самоубийств.

Ранее в этом году ученые из Университета Макгилла представили новую микродозовую композицию лития, разработанную для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера, но это исследование все еще находится на доклинических стадиях и еще предстоит перейти к строгим испытаниям на людях.

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"Распространенность состояний психического здоровья и национальный уровень самоубийств растет во многих странах", - говорит ведущий автор нового исследования Анжум Мемон, объясняя мотивы этого исследования. "Во всем мире более 800 000 человек ежегодно сводят счеты с жизнью, и самоубийство является основной причиной смерти среди людей в возрасте 15–24 лет".

Известно, что литий, назначаемый психиатрами в клинических условиях, напрямую снижает уровень суицидальных мыслей. Ряд целенаправленных эпидемиологических исследований также выявил связь между более низким уровнем самоубийств в данном сообществе и более высокими естественными уровнями лития в их водоснабжении. Это новое исследование предлагает наиболее полный систематический обзор опубликованных данных на сегодняшний день, охватывающий 15 исследований.

"Этот синтез и анализ всех имеющихся данных подтверждает предыдущие результаты некоторых отдельных исследований и показывает значительную связь между более высоким уровнем лития в питьевой воде и более низким уровнем самоубийств в обществе", - говорит Аллан Янг, соавтор нового исследования. "Уровни лития в питьевой воде намного ниже, чем те, которые рекомендуются, когда литий используется в качестве лекарства, хотя продолжительность воздействия может быть намного больше, потенциально начиная с момента зачатия".

В конечном итоге исследование предполагает, что литий может быть добавлен в местные системы водоснабжения в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения общего психического здоровья в обществе, почти так же, как фтор добавляется в питьевую воду для улучшения здоровья зубов. Исследователи отмечают, что это может быть особенно полезным для сообществ с явно более высоким уровнем насильственного преступного поведения и самоубийств.

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Тем не менее, дозировка является ключевым вопросом без ответа на данный момент, и Мемон говорит, что будущие испытания будут иметь жизненно важное значение для определения того, какой уровень микродозы может оказать благотворное влияние в сообществе.

"Следующие шаги могут включать проверку этой гипотезы с помощью рандомизированных исследований в сообществах по добавлению лития в систему водоснабжения, особенно в общинах (или учреждениях), с продемонстрированной высокой распространенностью состояний психического здоровья, насильственного преступного поведения, хронического злоупотребления психоактивными веществами и риска самоубийства", - говорит Мемон. "Это может предоставить дополнительные доказательства в поддержку гипотезы о том, что литий может использоваться на уровне сообщества для снижения или борьбы с риском возникновения этих состояний".

Одним из недавних предложений о безопасном способе проведения эффективного рандомизированного клинического испытания, такого как это, могло бы стать изучение микродозовых уровней лития в источниках питьевой воды на судах ВМФ. Показатели суицидальных мыслей среди моряков на авианосцах ВМФ значительно выше, чем среди населения в целом, что указывает на явную необходимость более эффективных вмешательств в области психического здоровья в этих условиях. Кроме того, это позволяет тестировать различные дозы.

Кармин Парианте, из Королевского колледжа психиатров, предполагает, что, прежде чем подобные вмешательства будут широко распространены, необходимы дополнительные исследования, но литий оказывается невероятно перспективным для улучшения самочувствия пациентов с депрессией.

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