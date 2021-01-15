Интересный факт дня: Коронавирус может стать детской болезнью

Что произойдет с коронавирусом, когда завершится пандемия?

Прямо сейчас, в разгар глобальной пандемии, может быть трудно думать о будущем больше, чем на несколько месяцев. Но многовековые данные говорят нам, что это тоже закончится. Но это не означает, что вирус исчезнет навсегда. Данные, полученные за годы, говорят нам, что искоренить инфекционное заболевание невероятно сложно даже с помощью высокоэффективной вакцины. Исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Science, предполагает, что в течение следующих нескольких лет новый коронавирус может превратиться в сезонное заболевание, подобное простуде или, в худшем случае, ежегодному гриппу.

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Чтобы лучше понять, как новый вирус может вести себя в ближайшие годы, исследователи изучили, как функционируют другие известные коронавирусы. SARS-CoV-2, официальное название вируса, вызывающего COVID-19, - не первый коронавирус, с которым столкнулись люди. В настоящее время ученым известно о шести коронавирусах, вызывающих заболевание у людей. Четыре из них вызывают простуду, которая является почти исключительно доброкачественным заболеванием верхних дыхательных путей, а два других - SARS и MERS - гораздо более опасны.

В то время как два смертоносных штамма в значительной степени сдерживаются или устраняются и не распространяются по всему миру с той же скоростью и масштабом, что и SARS-CoV-2, остальные четыре штамма стали эндемичными в большинстве мест по всему миру - они регулярно пробиваются через популяции, распространяясь настолько легко, что их просто невозможно сдержать.

Для исследования использовали характеристики четырех эндемичных коронавирусов, чтобы смоделировать, как SARS-CoV-2 может выглядеть спустя годы. Одна из основных характеристик, на которую обращали внимание, заключалась в том, насколько серьезным было заболевание у детей. Маленькие дети в возрасте до пяти лет, как правило, обладают сильной иммунной системой, а также обычно впервые сталкиваются с простудой. Со временем, чем больше они подвергаются воздействию вирусов, тем лучше их иммунный ответ и тем менее тяжелые случаи заболевания у них возникают. К тому времени, когда они становятся пожилыми людьми, они сталкиваются с вирусом столько раз, что их иммунная система может с ним справиться. Однако в случае этой пандемии вирус был новым для всех, и поскольку иммунная система ослабевает с возрастом, пожилые люди гораздо более уязвимы для COVID-19.

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Исследование предсказывает, что после того, как большинство людей подверглись воздействию вируса - надеемся, в большей степени посредством вакцинации, чем прямого заражения - новый коронавирус может в конечном итоге стать эндемическим вирусом, подобным тем, которые вызывают простуду, и в основном затронет детей в возрасте до пяти лет.

Конечно, невозможно предсказать, что произойдет в будущем, но некоторые текущие данные подтверждают эту модель. Какими бы замечательными ни были новые вакцины с мРНК, ни одна из них не на 100 процентов эффективна в предотвращении COVID-19. Как сообщало издание Popular Science в прошлом месяце, кто- то все еще может быть вакцинирован и иметь иммунитет от COVID-19, но при этом переносить вирус и распространять его. "Было бы не так уж надуманно иметь вакцину, которая защищает вас от развития наихудшего заболевания COVID, но вы можете заразиться и распространять его [без] серьезного заболевания", - сказал Джеффри Бетони, профессор микробиологии, иммунологии и тропической медицине в Школе медицины и медицинских наук Университета Джорджа Вашингтона.

На поздних стадиях клинических испытаний вакцины Moderna и Pfizer оказались на 100% эффективными в предотвращении тяжелых форм COVID-19, демонстрируя, что воздействие коронавируса приводит к менее тяжелому течению заболевания, если вы снова столкнетесь с вирусом позже. Дополнительную поддержку дают показатели повторного заражения. Хотя исследователи все еще изучают, насколько распространено заражение COVID-19 дважды, это, по-видимому, относительно редко, а когда это происходит, вторые случаи, как правило, более легкие, чем первые.

На понимание долговременного иммунитета COVID-19, как от инфекции, так и от вакцины, потребуется как минимум пара лет. Хотя сейчас есть хорошие данные, позволяющие предположить, что иммунитет сохраняется более восьми месяцев, никто не знает наверняка. И насколько опасным будет вирус через несколько лет, во многом зависит от нашего общего иммунного ответа на него. Но одно можно сказать наверняка: наш лучший способ выйти из пандемии - это широко распространенная защита, а вакцинация - лучший способ спасти большинство жизней, а также сформировать этот иммунитет.

Напомним, ранее мы узнали, что борьба с коронавирусом вызовет новые эпидемии.