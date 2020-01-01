Интересный факт дня: Борьба с коронавирусом вызовет новые эпидемии

Пока все ученые бросились на поиск вакцины от Covid-19, старые болезни могут "поднять голову".

Эксперты международных организаций обеспокоены тем, что пока весь мир ищет вакцину от коронавируса, могут активизироваться другие заболевания. Так, представители ООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ заявляют, что во многих странах прекращены плановые вакцинации. А это может вызвать вспышки заболеваний, таких как корь или дифтерия.

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Программа вакцинации остановлена в 24 странах. Это страны, где живут люди со средним или низким доходом, и где вакцинация проводится массово и в публичных местах. Например, школах, торговых центрах, мечетях и церквях, которые сейчас закрыты.

"Стремясь сделать прививки детям мы, конечно, не должны способствовать распространению Covid-19", - заявил глава управления по иммунизации ЮНИСЕФ Робин Нэнди."Но мы также не хотим, чтобы какая-нибудь страна, преодолев эпидемию коронавируса, затем столкнулась бы с эпидемией кори или дифтерии".

В ВОЗ уже выпустили рекомендации по продолжению вакцинации, пока это возможно. Прекратить вакцинацию советуют лишь в случае действительно серьезных опасений по поводу распространения Covid-19.

В 2018 году почти десять миллионов человек переболели корью, и 124 тысячи из них скончались. В 2019 году ВОЗ зафиксировала вспышку кори в Европе, вызванную, как предполагают эксперты, в том числе и отказом от прививок. Основная часть случаев заболевания тогда пришлась на Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.