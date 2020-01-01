Интересный факт дня: Треть американцев верят в искусственность Covid-19

Еще один процент считает, что коронавируса не существует.

В США, согласно новому отчету исследовательского центра Pew, около трети опрошенных американцев считают, что Covid-19 был создан людьми в лаборатории.

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Pew опросил 8 914 взрослых американцев, спросив их, считают ли они, что 1) нынешний штамм коронавируса "появился естественным путем"; 2) "специально разработан в лаборатории"; 3) "случайно сделан в лаборатории"; или 4) "на самом деле не существует".

Большинство американцев, опрошенных в отчете (43%), считают, что Covid-19, скорее всего, появился естественным путем, но почти трое из 10 (29%) сказали, что он, скорее всего, был создан в лаборатории. Более того, большинство из тех, кто полагал, что вирус был создан в лаборатории, полагали, что это было сделано преднамеренно (23%). Четверть респондентов заявили, что не уверены, откуда взялся вирус, в то время как 1% считает, что вирус не существует.

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Вероятнее всего, те, кто верит в теорию заговора, были республиканцами или независимыми от республиканцев (37% против 21% от демократов или избирателей, склонных к демократии). Приблизительно четыре из 10 консервативных республиканцев, которые ответили, верили в теорию заговора (39%).

Исследование показало, что теория заговора была более распространена среди молодых людей, чем среди взрослых: около трети взрослых в возрасте от 18 до 29 лет сказали, что вирус был разработан в лаборатории (35%), по сравнению с 21% взрослых в возрасте 65 лет и старше. Пятая часть (19%) людей со степенью бакалавра или выше полагали, что коронавирус был создан в лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.