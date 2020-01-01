Интересный факт дня: Собаки могут найти коронавирус по поту

Специально обученные собаки могут заменить тесты.

При правильном обучении и мотивации самые умные собаки могут обнаруживать до 40 различных типов бомб, вынюхивать крошечные следы наркотиков, проводить обширные поиски и спасательные операции и обнаружить рак толстой кишки. Они могут даже почувствовать запах SARS-CoV-2 в человеческом поту.

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В рамках экспериментального исследования, проведенного во Франции и Ливане, было успешно обучено шесть рабочих "собак-детекторов" улавливать запах пациентов, заболевших коронавирусом .

Менее чем за день многие из этих профессиональных собак уже запомнили запах. В течение нескольких недель собак научили правильно отмечать, какие образцы пота были получены от пациентов с симптомами COVID-19 , а какие нет.

В финальном тесте у некоторых собак показатель успешности составил 76 процентов. Другие были правы в 100% случаев. Исследования ограничены, а результаты предварительные, но накопленные данные свидетельствуют о том, что дрессированные собаки могут быть быстрым, надежным и дешевым способом проверки (не тестирования) на COVID-19.

"Эти результаты предоставляют некоторые доказательства того, что собаки-детекторы могут различать образцы пота от людей с симптомами COVID-19 и от бессимптомных пациентов с отрицательным COVID-19", - пишут авторы исследования .

По-прежнему необходимы дальнейшие исследования, в том числе двойная слепая версия тестов, но французские исследователи считают, что есть все основания продолжать исследования.

Если будущие исследования покажут, что обоняние собаки является чувствительным и достаточно специфичным для инфекций COVID-19, власти могут рассмотреть возможность использования обученных собак-детекторов для предварительного скрининга на вирус или проведения быстрой проверки среди больших групп людей.

Уже сейчас многие страны мира тренируют собак именно для этого, в том числе Чили, Аргентиня, Бразилия, Австралия и Бельгия. Пилотная схема в Финляндии даже показала, что собаки в аэропорту Хельсинки могли обнаружить COVID-19 почти в 100 процентов случаев.

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До сих пор неясно, что именно собаки чувствуют в таких ситуациях, но исследователи предполагают, что, как только SARS-CoV-2 попадает в человеческие клетки, он может расщеплять определенные молекулы в нашем поту, дыхании, моче, слезах, слюне и фекалиях, образуя особые летучие органические соединения (ЛОС).

Эти летучие органические соединения, попадая на нашу кожу, способствуют возникновению запаха тела человека, который, возможно, ощущают собаки, когда нюхают COVID-19. Фактически, этот же принцип позволяет им обнаруживать определенные типы рака.

Если это кажется совершенно невозможным, подумайте вот о чем: у людей примерно 6 миллионов обонятельных рецепторов, а у собак - до 300 миллионов. На практике это означает, что собаки могут унюхать запах, даже если его концентрация составляет одну часть на триллион.

Тем не менее, исследователи не обнаружили никаких изменений в частоте успеха, когда собаке предлагали образец в первый, второй или третий раз. Фактически, половина собак, обученных в Париже, имели более высокие показатели успеха при первом введении мазка.

"Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что обонятельная память не играла основной роли, если вообще играла, в задаче различения в нашем исследовании", - пишут авторы .

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Одним из других основных ограничений является то, что собаке давали все ароматы одновременно, а не последовательно, что означает, что мы не можем точно определить, насколько чувствителен или специфичен нос собаки на самом деле между образцами.

Авторы полностью признают эти недостатки, но они также внесли несколько важных обновлений в исследования, проводимые в других странах мира.

Например, при обучении и тестировании собак использовались разные образцы, а количество обнаруженных собак и больничных пациентов было довольно большим по сравнению с другими первоначальными исследованиями.

Даже если они окажутся полезными в условиях текущей пандемии, собаки-детекторы не собираются заменять тесты на COVID-19. Но, помогая людям быстро проверять большое количество людей, они могли бы стать действительно важным способом помочь остановить дальнейшие вспышки и сдержать вирус, особенно в регионах мира, в которых мало доступа к тестам или денег для их покупки.

Напомним, ранее мы узнали, что собакам перед сном не хватает травы.