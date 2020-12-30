Солнечные и лунные затмения 2021 года: Астрономический календарь

Всего в 2021 году будут два лунных и два солнечных затмения.

Если говорить обо всех затмениях 2021 года, всего нам предстоит четыре затмения: два лунных и два солнечных

Что такое солнечное затмение

Читай также: Солнечное затмение показали с борта МКС Солнечное затмение - это событие, которое происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. В таком случае Солнце либо частично, либо полностью закрыто. В астрономии это явление описывается так: Солнечное затмение - это событие, которое происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. В таком случае Солнце либо частично, либо полностью закрыто. В астрономии это явление описывается так:

Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вращается вокруг Земли. Однако временами бывают ситуации, когда, двигаясь по своим орбитам, Луна оказывается между Солнцем и Землей. В это время Луна частично или полностью закрывает свет Солнца и не дает ему достичь поверхности Земли.

Типы солнечных затмений

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и полностью закрывает солнечный свет для наблюдателя.

Читай также: Второе солнечное затмение 2018 года видели только пингвины Частичное солнечное затмение происходит, когда Луна закрывает собой Солнце, но для наблюдателя на Земле свет Солнца не закрывается полностью. происходит, когда Луна закрывает собой Солнце, но для наблюдателя на Земле свет Солнца не закрывается полностью.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится между Солнцем и Землей, но не способна полностью покрыть Солнце, а только его среднюю область нашего светила. Это происходит, когда Луна находится дальше от Земли.

Солнечные затмения 2021 года

Всего в 2021 году произойдет два солнечных затмения. Первое солнечное затмение будет кольцевым и произойдет в середине года, 10 июня, а второе - в последний месяц года, 4 декабря 2021 года.

Солнечное затмение 10 июня 2021 года

Читай также: Кольцо огня: В Азии наблюдали последнее затмение года Первое солнечное затмение 2021 года произойдет 10 июня с 10:12 до 15:11 по Киеву. Его будет видно частично в северных частях Северной Америки, Европы и Азии, а полное солнечное затмение - в Северной Канаде, Гренландии и России. Первое солнечное затмение 2021 года произойдет 10 июня с 10:12 до 15:11 по Киеву. Его будет видно частично в северных частях Северной Америки, Европы и Азии, а полное солнечное затмение - в Северной Канаде, Гренландии и России.

Второе солнечное затмение 2021 года пройдет 4 декабря с 07:29 до 11:37 по Киеву над Антарктидой, Южной Африкой, Южной частью Атлантического океана, Австралией и Южной Америкой.

Солнечное затмение 4 декабря 2021 года

Это затмение станет последним солнечным затмением в 2021 году. Оно будет полным.

Что такое лунное затмение

Подобно солнечному затмению, лунное затмение также относится к астрономическому событию, когда Земля вращается вокруг Солнца по своей орбитальной траектории, а Луна, вращаясь вокруг Земли, попадает в ее тень. В таком случае Солнце, Земля и Луна ​​стоят на одной прямой. И все лунные затмения происходят только в полнолуние.

Типы лунных затмений

Подобно солнечному затмению, бывает три типа лунного затмения:

Читай также: Как исчезало Солнце: Затмение 21 июня в фото Полное лунное затмение происходит, когда Земля обращается вокруг Солнца и полностью закрывает его, в то время как планета Луна находится за Землей. Из-за этого солнечный свет не достигает Луны, что и создает явление. происходит, когда Земля обращается вокруг Солнца и полностью закрывает его, в то время как планета Луна находится за Землей. Из-за этого солнечный свет не достигает Луны, что и создает явление.

Частичное лунное затмение - когда Земля частично закрывает Луну

Полутеневое лунное затмение - когда Луна проходит через полутень Земли во время вращения, из-за лучей, испускаемых Солнцем, создается фрагментированное или размытое изображение. Из-за этого Луна выглядит тусклой с Земли, и все это явление называется полутеневым лунным затмением.

Обычно тип и продолжительность затмения зависят только от положения Луны. Итак, давайте теперь подробно узнаем о лунных затмениях, происходящих в этом году.

Лунные затмения 2021 года

Два лунных затмения в 2021 году произойдут 26 мая и 19 ноября.

Лунное затмение 26 мая 2021 года

Читай также: Крошечный китайский спутник снял солнечное затмение с Луны Первое затмение пройдет 26 мая с 10:47 до 15:49 по Киеву над Индией, Восточной Азией, Австралией, Тихим океаном и Америкой. Первое затмение пройдет 26 мая10:47 до 15:49Индией, Восточной Азией, Австралией, Тихим океаном и Америкой.

Это будет единственное полное лунное затмение в 2021 году.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Второе лунное затмение произойдет 19 ноября с 08:02 д о 14:03. Это будет полутеневое затмение, которое будет видно в Америке, Северной Европе, Восточной Азии, Австралии и некоторых регионах Тихого океана.