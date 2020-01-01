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14 декабря пройдет единственное полное солнечное затмение 2020 года

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Но жители Украины его не увидят.
Сегодня пройдет полное солнечное затмение
Сегодня пройдет полное солнечное затмение
Miguel Claro

Полное солнечное затмение, которое является последним затмением 2020 года, будет видно наблюдателям через узкую полосу южной части Тихого океана, Чили, Аргентины и южной части Атлантического океана, а частичное затмение будет видно из более широкого региона в Тихом океане, юге Южной Америки и Антарктиды.

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Солнечные затмения происходят, когда кажется, что Луна проходит впереди Солнца, если смотреть с Земли. Когда они точно выстраиваются в линию, Луна закрывает все Солнце и вызывает полное затмение, в то время как в других случаях она закрывает только часть Солнца при частичном затмении. Солнечное затмение происходит не каждый месяц, потому что орбита Луны наклонена по отношению к Солнцу и не всегда совпадает со звездой.

Итак, как будет развиваться солнечное затмение 2020 года?

Частичное фазовое затмение сначала начнется в 15:33 по Киеву и будет видно наблюдателям далеко в Тихом океане, в тысячах километрах от юго-восточного побережья Гавайских островов. Полная фаза затмения будет впервые видна почти через час, в 16:32 по Киеву.

Максимальная фаза затмения, начинается через пару часов в 18:13. Точка наибольшего затмения произойдет в 29 км к северо-западу от деревни и муниципалитета Сьерра-Колорада в Аргентине.

Последние наблюдатели, у которых есть возможность увидеть полное затмение, увидят последний проблеск в 19:54, а частичное затмение последним увидят в 20:53.

Где можно увидеть полное солнечное затмение
Где можно увидеть полное солнечное затмение
NASA

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К сожалению, есть лишь несколько мест, где люди действительно смогут увидеть полное солнечное затмение. Но все же есть места, где наблюдатели могут посмотреть вверх и насладиться затмением. 

Например, в Серро Байо в Рио-Негро, Аргентина, будет видно полное солнечное затмение - у тех, кто находится в этом регионе, будет 1 минута и 53 секунды полного затмения.

Между тем, наблюдатели в Вильяррика, Чили, также будут причастны к полному солнечному затмению с колоссальными 2 минутами и 9 секундами. 

Полное затмение будет иметь ширину примерно90 километров и должно пройти на восток через Чили и Аргентину. Последним местом, где можно будет увидеть затмение, станет Салина-дель-Эхе в Аргентине. Согласно In-The-Sky.org, полное солнечное затмение официально закончится у побережья Намибии после путешествия через Атлантический океан.

Следующее солнечное затмение будет кольцевым и пройдет над Канадой, Гренландией и регионами Азии 10 июня 2021 года. А следующее полное затмение произойдет 4 декабря 2021 года и оно также будет над Южной Америкой.

Напомним, ранее сообщалось, что солнечное затмение показали с борта МКС.

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Теги: солнечное затмение, 14 декабря
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