Крошечный китайский спутник снял солнечное затмение с Луны

Спутник управляется студентами.

Миниатюрный китайский спутник на лунной орбите запечатлел невероятные изображения полного солнечного затмения над Южной Америкой в ​​прошлом году благодаря командам радиолюбителей.

Изображения были сделаны 2 июля 2019 года с помощью крошечной камеры "Inory eye", установленной на Лунцзян-2, микроспутнике, разработанном командой из Харбинского технологического института (HIT) на северо-востоке Китая.

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Лунцзян-2, также известный как DSLWP-B, был запущен в мае 2018 года. Два крошечных спутника совпали с миссией по запуску с Queqiao, спутником ретрансляции связи, который впоследствии облегчил приземление Цюэцяо-4 на дальней стороне Луна. Программа Лунцзян была разработана для проверки интерферометрии для астрономических наблюдений.

Спутник Лунцзян-2, который весит всего 45 кг, использовал собственную тягу для замедления и выхода на лунную орбиту. Здесь крошечный спутник получал команды, посланные от студентов в HIT через радио-энтузиастов в Европе, инструктирующие космический корабль делать фото Луны, Земли и звезд.

Для изображений июльского затмения 2019 года Рейнхард Кюн, радиоастроном-любитель из Серупа, Германия, отправил команды, рассчитывающие время съемки затмения, используя антенну в своем саду.

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Лунцзян-2 завершил свою миссию в августе 2019 года, когда он был намеренно врезался в Луну, чтобы устранить любую опасность для будущих лунных миссий.

Ранее в этом месяце команда выпустила анимационный короткометражный фильм, рассказывающий о большой отдаче от крошечного спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено место падения китайского спутника на Луну.

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