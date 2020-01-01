Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Крошечный китайский спутник снял солнечное затмение с Луны

Комментариев: 0
Спутник управляется студентами.
Тень от солнечного затмения на Земле
Тень от солнечного затмения на Земле
Harbin Institute of Technology

Миниатюрный китайский спутник на лунной орбите запечатлел невероятные изображения полного солнечного затмения над Южной Америкой в ​​прошлом году благодаря командам радиолюбителей.

Изображения были сделаны 2 июля 2019 года с помощью крошечной камеры "Inory eye", установленной на Лунцзян-2, микроспутнике, разработанном командой из Харбинского технологического института (HIT) на северо-востоке Китая.

Читай также: Солнечное затмение показали с борта МКС

Лунцзян-2, также известный как DSLWP-B, был запущен в мае 2018 года. Два крошечных спутника совпали с миссией по запуску с Queqiao, спутником ретрансляции связи, который впоследствии облегчил приземление Цюэцяо-4 на дальней стороне Луна. Программа Лунцзян была разработана для проверки интерферометрии для астрономических наблюдений.

Спутник Лунцзян-2, который весит всего 45 кг, использовал собственную тягу для замедления и выхода на лунную орбиту. Здесь крошечный спутник получал команды, посланные от студентов в HIT через радио-энтузиастов в Европе, инструктирующие космический корабль делать фото Луны, Земли и звезд.

Для изображений июльского затмения 2019 года Рейнхард Кюн, радиоастроном-любитель из Серупа, Германия, отправил команды, рассчитывающие время съемки затмения, используя антенну в своем саду.

Читай также: Второе солнечное затмение 2018 года видели только пингвины

Лунцзян-2 завершил свою миссию в августе 2019 года, когда он был намеренно врезался в Луну, чтобы устранить любую опасность для будущих лунных миссий.

Ранее в этом месяце команда выпустила анимационный короткометражный фильм, рассказывающий о большой отдаче от крошечного спутника.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено место падения китайского спутника на Луну.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: солнечное затмение, Луна, Китай, спутник, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь