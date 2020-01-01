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Солнечное затмение показали с борта МКС

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Тень на Земле выглядит впечатляюще.
Затмение с борта МКС
Затмение с борта МКС
twitter.com

Астронавты Кристофер Кэссиди, который сейчас находится на МКС, сделал фото тени от солнечного затмения 21 июня 2020 года. 

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МКС в это время пролетала над Тибетом и Китаем, а тень Луны проходила в это время над Гималаями, недалеко от границы Индии, Китая и Непала.

“Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы летали над Китаем этим утром. Довольно интересный способ проснуться утром в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!“ - написал Кэссиди в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июня прошло кольцеобразное солнечное затмение, которое также частично было видно и в Украине.

Смотри также фото затмения 21 июня.

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Теги: фото, затмение, солнечное затмение
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