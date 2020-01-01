Солнечное затмение показали с борта МКС
Астронавты Кристофер Кэссиди, который сейчас находится на МКС, сделал фото тени от солнечного затмения 21 июня 2020 года.
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МКС в это время пролетала над Тибетом и Китаем, а тень Луны проходила в это время над Гималаями, недалеко от границы Индии, Китая и Непала.
“Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило по правому борту, когда мы летали над Китаем этим утром. Довольно интересный способ проснуться утром в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!“ - написал Кэссиди в Twitter.
Напомним, ранее сообщалось, что 21 июня прошло кольцеобразное солнечное затмение, которое также частично было видно и в Украине.
Смотри также фото затмения 21 июня.
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