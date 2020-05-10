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Как исчезало Солнце: Затмение 21 июня в фото

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Солнце и Луна сошлись в "кольцо огня" в воскресенье (21 июня), ошеломив наблюдателей в разных частях Африки, Азии и других странах.
Солнечное затмение 21 июня 2020 года
Солнечное затмение 21 июня 2020 года
EPA/UPG

Во время астрономического зрелища, известного как кольцевое солнечное затмение, Луна закрывала большую часть - но не всю - часть Солнца. Во время этого типа затмения яркое "огненное кольцо" солнца остается видимым по краю луны. Затмение началось в 05:45 5 и длилось до 12:34 по Киеву.

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Коронная жемчужина события, секция "кольца огня", когда Луна, Солнце и Земля выстроились в линию именно так, чтобы создать этот эффект произошла около 08:40.

Хотя не все в мире смогли увидеть это событие, оно было видно либо полностью, либо как частичное солнечное затмение для потенциально миллионов зрителей во многих странах, том числе и Украине. Посмотрите на некоторые из удивительных видов.

Напомним, ранее сообщалось, что можно было посмотреть трансляцию кольцевого Солнечного затмения 21 июня.

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Теги: солнечное затмение, затмение, фото
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