Кольцо огня: В Азии наблюдали последнее затмение года
От Саудовской Аравии до Сингапура любой желающий мог наблюдать редкое солнечное затмение.
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Затмение 26 декабря назвали кольцом огня. Такие затмения происходят, если Луна находится далеко от Земли, не закрывая полностью Солнце. С поверхности Земли видны края Солнца даже в максимальной фазе затмения.
Подобные затмения происходят через год или два, но видно его лишь на узкой полосе поверхности Земли.
В этом году кольцевое солнечное затмение было видно на территории Среднего Востока, Южной Индии и Юго-Западной Азии.
Посмотри, как это было:
Напомним, в 2012 году земляне могли видеть последнее затмение века: Венера прошла по Солнцу.
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