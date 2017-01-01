Кольцо огня: В Азии наблюдали последнее затмение года

Кольцевое солнечное затмение можно было наблюдать в странах Азии.

От Саудовской Аравии до Сингапура любой желающий мог наблюдать редкое солнечное затмение.

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Затмение 26 декабря назвали кольцом огня. Такие затмения происходят, если Луна находится далеко от Земли, не закрывая полностью Солнце. С поверхности Земли видны края Солнца даже в максимальной фазе затмения.

Подобные затмения происходят через год или два, но видно его лишь на узкой полосе поверхности Земли.

В этом году кольцевое солнечное затмение было видно на территории Среднего Востока, Южной Индии и Юго-Западной Азии.

Посмотри, как это было:

Напомним, в 2012 году земляне могли видеть последнее затмение века: Венера прошла по Солнцу.