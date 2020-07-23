Последний шанс увидеть комету NEOWISE: Прямая трансляция

23 июля комета максимально приблизилась к Земле.

Яркая комета C / 2020 F3 (NEOWISE), которая в последние недели привлекла внимание небесных наблюдателей во всем мире, максимально приблизилась к Земле.

В 03:09 по Киеву 23 июля комета достигла перигея или ближайшего расстояния до Земли. В это время комета находилась на расстоянии 0,69 а.е. (астрономические единицы или среднее расстояние Земля-Солнце) от Земли, согласно калькулятору орбиты NASA. Это около 103,5 миллиона километров. Сияющая с величиной 2,2, комета в настоящее время примерно такая же яркая, как Полярная звезда, и ее можно наблюдать в темном небе без помощи телескопа или бинокля.

Как увидеть комету NASA

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Небесные наблюдатели в Северном полушарии смогут обнаружить комету после захода солнца; это будет чуть ниже созвездия Большой Медведицы. И если вы не сможете поймать комету невооруженным глазом в ночном небе во время ее близкого приближения этим вечером, у вас будет еще один шанс увидеть "грязный снежный ком" в двух прямых трансляциях в четверг (23 июля).

Первая трансляция будет проводиться астрофизиком Джанлукой Маси из проекта "Виртуальный телескоп" в Италии. Живые кадры кометы можно увидеть, начиная с 22:30 по Киеву. Вы можете посмотреть его в прямом эфире здесь.

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Позже Обсерватория Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона, покажет больше прямой трансляции кометы NEOWISE в веб-трансляции, начинающейся в 06:30 по Киеву 24 июля. Живая дискуссия, организованная директором обсерватории Лоуэлла Джеффом Холлом и старшим астрономом Дейвом Шлейхером, "осветит научную важность этого ледяного шара" "и то, как его увидеть", - говорится в заявлении обсерватории. Веб-трансляция в обсерватории Лоуэлл также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube.

Если у вас еще не было возможности увидеть комету NEOWISE, у вас есть последний шанс обнаружить ее невооруженным взглядом, поскольку за последние несколько дней комета немного потускнела. По словам NASA, из-за своей чрезвычайно длинной эллиптической орбиты комета не вернется к нам еще 6800 лет.

Комета NEOWISE в настоящее время находится на исходном этапе своего путешествия по Солнечной системе, облетев вокруг Солнца 3 июля. На самом дальнем расстоянии от Солнца, называемом афелием, комета будет около 715 а.е. - 107 миллиард км.

Напомним, ранее сообщалось, что у кометы NEOWISE обнаружили натриевый хвост.