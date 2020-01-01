Не пропустите комету NEOWISE: Она вернется только через 6800 лет

Комету уже хорошо видно после захода Солнца.

Удивительная комета, которая взволновала астрономов в начале этого месяца, теперь видна в вечернем небе. И это зрелище, которое вы не захотите пропустить, ведь эта комета не вернется к нам в течение 6800 лет, говорят в NASA.

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По данным агентства, комету NEOWISE теперь можно увидеть сразу после захода солнца для наблюдателей в северном полушарии. Комета приблизилась к Солнцу 3 июля, но была видна только перед рассветом.

"Если вы находитесь в Северном полушарии, вы можете ее увидеть", - сказал Джо Масьеро, заместитель главного исследователя NEOWISE, космического телескопа NASA, обнаружившего комету. "По мере того, как будут развиваться следующие пару дней, в вечернем небе будет все выше, поэтому вам надо посмотреть на северо-запад прямо под Большой Медведицей".

Где можно увидеть комету NEOWISE NASA

По словам Масьеро, есть еще несколько советов по наблюдению за кометами.

Во-первых, надо отойти подальше от городских огней и расположиться в месте с четким, беспрепятственным видом на северо-западный горизонт.

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Затем вам следует подождать до 45 минут после захода солнца, прежде чем следить за кометой.

В соответствии с руководством NASA, комета NEOWISE будет выглядеть нечеткой звездой с небольшим хвостом. Но бинокль или маленький телескоп обеспечат намного лучший обзор.

Официально известная как C / 2020 F3, комета NEOWISE была впервые обнаружена в марте космическим кораблем NEOWISE, оптимизированным для инфракрасного излучения (сокращенное название для обозревателя космического пространства в ближнем космосе). С тех пор комета была замечена несколькими космическими телескопами и обсерваториями, астронавтами на Международной космической станции и, конечно же, наблюдателями на Земле.