Комету NEOWISE засняли с борта МКС

Астронавты засняли потрясающий вид на комету.

Комета, получившая название NEOWISE или C / 2020 F3, впервые появился на небе в конце марта. В этот момент ледяной ком был довольно слабым, и астрономы не были уверены, что это изменится. Но со временем комета стала очень яркой.

Фото кометы сделал астронавт NASA Боб Бенкен, которые затем опубликовал в своем твите.

Читай также: На комете Чурюмова-Герасименко разглядели прыгающие камни

Один из коллег Бенкена на борту орбитальной лаборатории, российский космонавт Иван Вагнер, также сфотографировал комету с ее ярким хвостом на фоне темноты космоса, видимой над светящейся голубой атмосферой Земли.

Фото кометы, сделанное Вагнером NASA

Читай также: Событие года: К Земле приближается зеленая комета

И Вагнер, и Бенкен останутся на орбите достаточно долго, чтобы наблюдать за этим близким приближением из космоса. Бенкен, прибывший на борт первого космического экипажа SpaceX Crew Dragon 31 мая, должен вернуться на Землю со своим коллегой из NASA Дагом Херли в начале августа. Вагнер и два других астронавта останутся на орбите до октября.

В настоящее время, чтобы увидеть комету NEOWISE, требуется хороший бинокль. Но скоро ее можно будет разглядеть невооруженным глазом. Комета должна быть видно весь июль, а самый близкий подлет к Земле произойдет 22 июля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.