У кометы NEOWISE обнаружили натриевый хвост

Новые изображения яркой кометы NEOWISE демонстрируют признаки натриевого хвоста, что дает ученым свежий взгляд на то, что происходит на поверхности.

Известно, что яркость кометы трудно предсказать из-за сложности дегазации поверхности, поэтому любое понимание этих поверхностных процессов полезно для ученых. NEOWISE, формально известная как комета C / 2020 F3, является относительно яркой в небе для наблюдателей в Северном полушарии, но никто не знает, как будет изменяться яркость кометы, когда она подходит к Солнцу и обратно к внешней Солнечной системе.

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Изображения кометы были получены 8 июля с использованием устройства ввода / вывода Института планетарных наук (PSI), которое также обнаружило натрий в атмосфере Юпитера во время прошлых наблюдений.

NEOWISE и подобные кометы сделаны из пыли, газа и плазмы (ионизированный газ). Когда кометы летят к Солнцу из межзвездного пространства или из внешней Солнечной системы, солнечный свет заставляет лед в комете превращаться непосредственно в газ. Когда лед улетучивается, он тянет с собой материал с поверхности кометы.

Ученые уже могут понять кометную активность, глядя на пыль, исходящую от кометы, которая может двигаться быстрее, если частицы являются крошечными и их легче толкает солнечный свет. Более медленные частицы имеют тенденцию быть больше и их сложнее передвигать. Эти отдельные частицы влияют на форму пылевого хвоста.

Как и пыль, атомарный натрий также подвержен воздействию солнечного света, хотя и имеет более специфические изменения.

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"Его [атомного натрия] импульс исходит от очень специфической длины волны желтого света - того же цвета, что и у уличных фонарей с парами натрия", - заявил член исследовательской группы Джеффри Моргенталер, старший научный сотрудник PSI.

"Благодаря ускорению под интенсивным солнечным светом натриевый хвост приобретает иную форму, чем хвост, наблюдаемый на внеполосных отфильтрованных изображениях, где преобладают отраженный свет от пыли. Для сравнения, натриевый хвост уже, длиннее и направлен прямо от солнца", - добавил в том же заявлении соавтор и научный сотрудник Бостонского университета Карл Шмидт.

Воздействие солнечного света на атомы натрия имеет тенденцию быть сильнее, чем его воздействие на пыль и другие газы, которые выходят из комет. Однако из-за выбросов Солнца трудно увидеть хвосты натрия. Известные примеры комет с натриевыми хвостами включают Хейла-Боппа (знаменитую комету 1997 года) и пресловутую комету ISON, которая распалась вскоре после прохода возле Солнца в 2013 году.

Моргенталер и Шмидт продолжат наблюдать NEOWISE, когда она вращается вокруг Солнца. Они также используют компьютерные модели Монте-Карло для моделирования натриевого хвоста и оценки скорости и скорости дегазации.

В заявлении не было указано, когда именно команда планирует представить свои результаты в журнал для рецензирования, но при наблюдении быстро меняющихся астрономических явлений, таких как NEOWISE, часто публикуют промежуточную информацию для информирования сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом месяце мы можем увидеть комету NEOWISE.