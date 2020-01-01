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Канадка случайно засняла сразу четыре астрономических явления

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Одно из них - очень редкое.
Канадка случайно засняла сразу четыре астрономических явлений
Канадка случайно засняла сразу четыре астрономических явлений
Donna Lach

Комету NEOWISE сейчас видно на небе в Северном полушарии. Многие фотографы уже засняли ее. А жительница Канады, когда делала свое фото, смогла поймать в кадр сразу четыре астрономических явления.

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Фото, которое сделала фотограф и фермер Донна Лах во вторник вечером возле своей фермы в Манитобе, Канада, было одним из почти 600 снимков. И, вот, на одном из фото удалось запечатлеть летящую по небу комету, зеленое полярное сияние, падающий метеор и пурпурные ленты, танцующие в таинственном атмосферном явлении под названием “Сильное увеличение скорости тепловых выбросов“ (STEVE).

 

Сверху вниз - метеор, STEVE и комета на фоне зеленого полярного сияния
Сверху вниз - метеор, STEVE и комета на фоне зеленого полярного сияния
Donna Lach

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Лах сказала, что первоначально она намеревалась захватить только комету на фоне полярного сияния. “Прогнозировалось полярное сияние на пару дней, поэтому я собирался быть готова поймать оба“, - сказала она Business Insider. Она не ожидала увидеть еще и метеор с загадочным явлением.

К 23:30 комета была высоко над горизонтом, и полярное сияние закрыло половину неба. Через полтора часа появились вертикальные полосы STEVE - далеко от кометы, но не слишком далеко для широкоугольного объектива ее камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что у кометы NEOWISE обнаружили натриевый хвост.

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Теги: фото, комета, NEOWISE
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