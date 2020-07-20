Британка вылечилась от коронавируса после 130 дней болезни

Это рекордная продолжительность заболевания.

Самая долго болеющая пациент с коронавирусом была переведена в отделение восстановления после 130 дней борьбы с болезнью. Фатима Бридл, 35 лет, надеется воссоединиться со своим мужем Трейси, 56 лет, через несколько недель после того, как пара провела четыре месяца друг от друга.

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Миссис Бридл почувствовала себя плохо после перелета из месячной поездки в Мохаммедию, Марокко, 6 марта, сообщает Sun. Пока ее муж страдал первыми симптомами, миссис Бридл пришлось срочно отправить в больницу общего профиля в Саутгемптоне 12 марта.

Теперь она может больше говорить и может ходить, используя свой ходунки, чтобы постепенно наращивать свои силы, проведя 105 дней на вентиляции легких.

О медсестрах, которые ухаживали за ней, она сказала: "Они невероятные - я хотела бы поблагодарить всех врачей и медсестер, которые дали мне шанс на новую жизнь. Я счастлив быть здесь. Это похоже на сон".

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К 18 марта, после нескольких дней отказа антибиотиков, она была переведена в реанимацию. Она провела 40 дней в коме, борясь с пневмонией, коронавирусом и сепсисом.

У нее во рту была вставлена ​​трубка, и для промывания ее легких использовался физиологический раствор.

Вскоре ее способность дышать возросла до 40 процентов, так как ее здоровье значительно улучшилось. Сейчас это 70 процентов.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что он "абсолютно взволнован" новостями о выздоровлении Фатимы.

К концу апреля Фатима вылечилась от Covid, но все еще имела пневмонию. В следующем месяце она поддерживалась аппаратом ИВЛ, но не полностью зависела от него.

Ее муж сказал: "Первые слова, которые она сказала, были: "Я хочу поговорить с Трейси". Она не знала, что случилось, и не понимала, как долго она там пробыла.

Одно из легких Фатимы вышло из строя, так что она больше никогда не сможет дышать на полную мощность.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания закупила вакцины Билла Гейтса против коронавируса.