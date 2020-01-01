Facebook будет использовать Messenger для борьбы с коронавирусом

Соцсеть запускает программу по помощи в борьбе с Covid-19.

В понедельник Facebook начал привлекать внешних разработчиков для создания способов, с помощью которых служба Messenger может помочь медицинским организациям бороться с новым коронавирусом.

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Социальная сеть также пригласила исследователей программного обеспечения принять участие в онлайн-хакатоне, направленном на создание способов использования Messenger для облегчения социальных коммуникаций и предоставления точной информации о пандемии, сообщил вице-президент Messenger Стэн Чудновский в своем блоге.

Он представил глобальную программу, предназначенную для связи государственных организаций здравоохранения и учреждений ООН с разработчиками, которые могут создавать способы использования Messenger для обмена точной информацией и ускорения ответов на вопросы людей.

Например, производители программного обеспечения могут помочь агентствам автоматизировать ответы на распространенные вопросы, чтобы сотрудники могли решать более сложные задачи.

Разработчики также могут помочь организациям использовать программное обеспечение для быстрого распространения обновленной информации.

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ЮНИСЕФ и министерство национального здравоохранения Пакистана уже используют Messenger для информирования людей о COVID-19.

Служба обмена сообщениями, принадлежащая Facebook, WhatsApp недавно выпустила бесплатное оповещение Всемирной организации здравоохранения, предназначенное для ответа на вопросы о коронавирусе и развенчания "мифов о коронавирусе".

Служба, которая будет запущена на английском языке, будет расширена в ближайшие недели и будет включать арабский, китайский, французский, русский и испанский языки.

WhatsApp на прошлой неделе запустил информационный центр по коронавирусу в партнерстве с ВОЗ и организациями системы ООН.

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WhatsApp, который имеет более миллиарда пользователей, выделил грант в размере 1 миллиона долларов альянсу Международной сети проверки фактов, посвященному распространению слухов о распространении коронавируса в службах обмена сообщениями.

"Мы считаем, что самый важный шаг, который может предпринять WhatsApp, - это помочь людям напрямую связаться с должностными лицами общественного здравоохранения, предоставляя важные сведения о коронавирусе", - заявил пресс-секретарь Карл Вуг.

Были высказаны опасения по поводу того, что WhatsApp и другие службы обмена сообщениями используются для распространения поддельной информации о коронавирусе.

Программное обеспечение WhatsApp не позволяет пользователям рассылать сообщения огромному количеству людей одновременно, что, как правило, является спам-тактикой.

Служба также маркирует переадресованные сообщения, чтобы показать людям, что они пришли не напрямую от друга или члена семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет удалять все слухи о коронавирусе и теориях заговора.