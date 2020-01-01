Коронавирус оказался не пневмонией, а поражающей все органы болезнью

Врачи провели первый всесторонний обзор воздействия COVID-19 вне легких.

После нескольких дней ухода за критически больными пациентами с COVID-19 в начале вспышки в Нью-Йорке, медик Аакрити Гупта поняла, что это гораздо больше, чем респираторное заболевание.

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“Я была на переднем крае с самого начала. Я заметила, что у пациентов был высокий уровень сахара в крови, даже если у них не было диабета, и многих было поражение сердца и почек“, - говорит Гупта, один из первых специалистов по кардиологии в Колумбии, который был направлен в отделения интенсивной терапии при Ирвинговском медицинском центре Колумбийского университета.

В начале марта не было большого клинического руководства по не дыхательным симптомам COVID-19, поэтому Гупта решил объединить результаты исследований, которые только начали появляться в литературе, с тем, что врачи извлекали уроки из опыта.

Гупта вместе с соавторами мобилизовали клиницистов в Колумбийском, Гарвардском, Йельском и Маунт-Синайском госпиталях для обзора последних результатов по COVID-19 и влияния на системы органов за пределами легких.

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Их обзор - первый обширный обзор воздействия COVID-19 на все пораженные органы вне легких - был опубликован 10 июля в журнале Nature Medicine.

“Врачи должны думать о COVID-19 как о мультисистемной болезни“, - говорит Гупта. “Есть много новостей о выздоровлении, но также важно понимать, что значительная часть этих пациентов страдает повреждением почек, сердца и головного мозга, и врачи должны лечить эти состояния наряду с респираторным заболеванием“.

“Только в первые несколько недель пандемии мы наблюдали множество тромботических осложнений, больше, чем мы могли бы ожидать от опыта с другими вирусными заболеваниями“, - говорит соавтор исследования Картик Сегал, - и они могут иметь серьезные последствия для пациента“.

Ученые считают, что эти осложнения могут быть вызваны атакой вируса на клетки, которые выстилают кровеносные сосуды. Когда вирус поражает клетки кровеносных сосудов, воспаление усиливается, и кровь начинает образовывать сгустки, большие и маленькие. Эти кровяные сгустки могут распространяться по всему телу и наносить ущерб органам, создавая порочный круг тромбовоспаления.

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Беспрепятственное воспаление может также чрезмерно стимулировать иммунную систему, и хотя врачи изначально избегали использования стероидов для глобального подавления иммунной системы, недавнее клиническое исследование показало, что, по крайней мере, один стероид дексаметазон снижает смертность у вентилируемых пациентов на треть. В настоящее время проводятся рандомизированные клинические испытания, направленные на специфические компоненты тромбоин воспаления и иммунную систему, такие как передача сигналов интерлейкина-6.

“Ученые всего мира работают с беспрецедентной скоростью, чтобы понять, как этот вирус специфически захватывает обычно защитные биологические механизмы. Мы надеемся, что это поможет в разработке более эффективных, точных и безопасных методов лечения COVID-19 в ближайшем будущем“, - говорит Сегал.

Также, помимо повышения уровня сахара и тромбов, есть и неврологические симптомы, включая головную боль, головокружение, усталость и потерю обоняния, которые могут возникать примерно у трети пациентов.

Более того, инсульты, вызванные сгустками крови, встречаются в 6% случаев, а бред - в 8-9%.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус может вызвать диабет.