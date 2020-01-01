Медики определили, когда Covid-19 достигнет пика

Судя по другим коронавирусам, нас ждет сезонный спад и рост в зимние месяцы.

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета, из семи коронавирусов, которые, как известно, заражают людей, четыре вызывают частые респираторные инфекции. И именно они являются сезонными и передаются аналогично гриппу.

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Авторы исследования говорят, что невозможно определить, будет ли вести себя коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Но они надеются, что их результаты помогут лучше подготовиться к тому, что произойдет во время пандемии COVID-19. Их исследование появляется в журнале инфекционных заболеваний.

"Несмотря на то, что сезонные коронавирусы, обнаруженные в Мичигане, связаны с SARS-CoV-2, мы не знаем, будет ли этот вирус вести себя подобно сезонным коронавирусам", - сказал Арнольд Монто, профессор эпидемиологии Томаса Фрэнсиса в Школе общественного здравоохранения Университета США. "Только время покажет, станет ли SARS-CoV-2 продолжительной респираторной инфекцией или вообще исчезнет".

Исследователи отмечают, что, хотя коронавирусы уже давно признаны возбудителями респираторных заболеваний человека, коронавирусы человека исторически были обнаружены при легких респираторных заболеваниях; однако, когда коронавирусы животных распространяются на людей, они могут вызывать тяжелые заболевания. Тяжелый острый респираторный синдром (SARS) в 2002 году и ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012 году возникли, когда коронавирус передался от животного к людям. Считается, что пандемия COVID-19 началась аналогичным образом.

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Монто и его коллеги использовали данные исследования по оценке вакцины против гриппа в домашних хозяйствах, которое является продолжительным продольным исследованием респираторных заболеваний в семьях с детьми в районе Анн-Арбор. За последние 10 лет в исследовании приняли участие от 890 до 1441 человека из нескольких сотен домашних хозяйств. Продолжающееся исследование в настоящее время отслеживает возникновение SARS-CoV-2 и его потенциальное присутствие в домохозяйствах штата Мичиган.

В 2010 году в исследовании было начато отслеживание появления четырех типично легких коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63). Исследователи изучили частоту, сезонность и характеристики передачи домохозяйств 993 инфекций, вызванных этими коронавирусами. Они нашли:

В целом, 9% случаев у взрослых и 20% случаев у детей были связаны с визитами к врачу. В среднем, 30% случаев гриппа требуют посещения врача.

Когда проводился круглогодичный эпиднадзор, большинство случаев коронавируса было выявлено в период с декабря по апрель / май и достигло пика в январе / феврале. Только 2,5% случаев произошли в период с июня по сентябрь.

Наибольшая частота заражения была у детей в возрасте до 5 лет.

Из 993 инфекций 260 были приобретены в результате домашнего контакта.

Серийный интервал между индексом и случаями, приобретенными домохозяйством, составлял от 3,2 до 3,6 дней; риск вторичной инфекции варьировал от 7,2% до 12,6% по типу.

Случаи у детей в возрасте до 5 лет и у взрослых старше 50 лет с большей вероятностью классифицируются как тяжелые.

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Монто и его коллеги говорят, что изученные коронавирусы в Мичигане являются резко сезонными и, судя по серийному интервалу и риску вторичной инфекции, имеют такой же потенциал передачи, что и вирус гриппа A (H3N2) в исследуемой популяции. Они говорят, что результаты не указывают на то, как поведет себя SARS-CoV-2.

В отдельном продолжающемся исследовании исследователи используют образцы, собранные до пандемии COVID-19, для изучения внедрения SARS-CoV-2 в сообществе. Предварительные результаты не свидетельствуют о том, что SARS-CoV-2 присутствовал в сообществе до марта.

Напомним, ранее сообщалось, что следы коронавируса Covid-19 нашли через 17 суток.