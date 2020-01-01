Создатели игры про вирус пожертвовали 0,25 млн на борьбу с Covid-19

Также они создают дополнение к игре Plague Inc, где нужно остановить пандемию.

Разработчики из Ndemic Creations, которые создали популярный симулятор вируса Plague Inc. пожертвовали $250 тыс. на борьбу с коронавирусом.

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"От имени всех игроков Plague Inc. мы поделили пожертвование в размере 250 000 долларов между Коалицией инноваций по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) и Фондом солидарности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения", - сказано в заявлении разработчиков.

"Восемь лет назад я никогда не думал, что реальный мир станет похожим на игру Plague Inc. или что многие игроки будут использовать Plague Inc., чтобы помочь справиться с настоящей пандемией", - сказал Джеймс Воган, создатель Plague Inc. "Мы гордимся тем, что можем помочь поддержать жизненно важную работу ВОЗ и CEPI, когда они работают над поиском вакцины для COVID-19".

Также разработчики заявили, что создают обновление для Plague Inc.

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"Когда мы договаривались о пожертвованиях с ВОЗ и CEPI, нас неоднократно спрашивали, можем ли мы создать игру, которая позволит игроку остановить вспышку. Поэтому, помимо финансовой поддержки, мы ускоряем работу над новым игровым режимом Plague Inc., который позволяет игрокам спасти мир от вспышки смертельной болезни", - говорится в заявлении.

Игроки должны будут сбалансировать управление заболеванием и укрепление систем здравоохранения, а также контролировать реальные действия, такие как сортировка, карантин, социальное дистанцирование и закрытие государственных служб.

"Мы разрабатываем этот игровой режим с помощью экспертов из Всемирной организации здравоохранения, Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и ответных действий и многого другого", - добавляют разработчики.

Новое обновление будет бесплатным для всех игроков во время пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc.