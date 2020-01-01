Следы коронавируса Covid-19 нашли через 17 суток

Ранее считалось, что коронавирус вне тела человека живет очень мало.

На круизном лайнере Diamond Princess, который попал в новости из-за вспышки заболеваний среди пассажиров, нашли РНК коронавируса. На судне, которое стоит на приколе в Йокогаме (Япония), работали исследователи, бравшие пробы перед полной дезинфекцией. Как сообщается в MIT Technology Review, в образцах с судна были обнаружены следы РНК коронавируса.

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Что это может значить? Что генетический материал вируса может сохраняться на поверхностях дольше двух недель. Именно материал, а не сам вирус, и неясно, возможно ли заражение, если человек будет взаимодействовать с такой поверхностью.

Это открытие заставило ученых пересмотреть версию, что возбудители COVID-19 живут в воздухе до 3 часов, на медных поверхностях - до четырех часов, а на нержавеющей стали и пластике - до трех дней. Теперь, чтобы определить, как долго живет коронавирус, нужны новые исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.