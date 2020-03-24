Исследователи коронавируса получили невероятные вычислительные мощности

Все благодаря суперсети Folding@Home.

Благодаря обычным энтузиастам, стремящимся победить COVID-19, сеть Folding@Home теперь выдает 470 PetaFLOPS вычислительных мощностей. Для сравнения, это в два раза быстрее, чем IBM Summit, самый быстрый суперкомпьютер в мире, что делает сеть быстрее, чем любой известный суперкомпьютер. Это также быстрее, чем семерка лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых.

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Впечатляет, что сеть Folding@Home теперь более чем в два раза мощнее, чем 149 PetaFLOPS IBM Summit. Кстати, этот суперкомпьютер присоединился к борьбе с коронавирусами и уже нашел 77 различных низкомолекулярных лекарственных соединений, которые могут бороться с вирусом. Summit использует 220 800 ядер ЦП, 188 416 000 ядер CUDA, 9,2 ПБ памяти и 250 ПБ смешанного NVRAM / хранилища для выполнения этой задачи.

Summit намного быстрее, чем другие суперкомпьютеры. Это означает, что сеть Folding@Home теперь также быстрее, чем семь лучших суперкомпьютеров в мире, вместе взятых. Это эквивалентно мощности в 27 433 824 ядра CPU / GPU, которые используются в самых мощных системах в мире. Эти ведущие суперкомпьютеры, как правило, используются государствами только для явно немирных целей, таких как ядерные исследования, поэтому возможность использования такого типа вычислительной мощности для достижения общей цели победы над коронавирусом, безусловно, обнадеживает.

Теперь миру не нужен один большой и мощный компьютер, чтобы внести значительный вклад - каждый бит помогает. Вполне возможно, что какой-нибудь Pentium в старой школе где-нибудь вычислит биты, которые послужат последней частью решения. Вы можете присоединиться к команде здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые опубликовали полную расшифровку генома коронавируса 2019-nCoV.