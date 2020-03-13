Как сделать антисептик для рук от коронавируса

Гигиена - главное оружие против коронавируса.

Гигиена рук - это фундаментальная стратегия борьбы с распространением инфекции. А самый надежный способ продезинфицировать руки - воспользоваться антисептиками.

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Их можно купить в аптеках, но, скорей всего, из-за паники вы уже не найдете доступный антисептик. Но его можно сделать своими руками из компонентов, которые есть у вас дома.

Чтобы получить почти литр антисептика, вам понадобится лишь развести 833 мл этилового спирта, 42 мл перекиси водорода и 15 мл глицерина.

Добавьте в этот раствор обычную кипяченую, но не горячую воду. Затем заполните жидкостью небольшую емкость, желательно с распылителем. Обрабатывайте руки не менее полуминуты. Особенно обратите внимание на место под ногтями.

Но даже мытье рук с мылом может уменьшить риск заражения коронавирусом. А медики предупреждают, что важным шагом является еще и сушка рук.

Мокрые руки после мытья все еще представляют риск заражения, увеличивая вероятность перекрестного заражения, профессионального контактного дерматита для медицинских работников, вреда для пациентов и загрязнения окружающей среды.

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Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что были проведены исследования относительно важности сушки рук, а также эффективности и клинического воздействия различных методов сушки.

Целью исследования было охватить и оценить существующую литературу, относящуюся к сушке рук, изучить клинические последствия, связанные с мокрыми руками, для пациентов, медицинских работников и клинической среды, а также оценить эффективность различных методов сушки.

Выяснилось, что при прикосновении мокрыми, не высушенными руками микробы все равно перемещались на другие поверхности. Но количество бактерий, перемещающихся при прикосновении, постепенно уменьшалось, поскольку сушка с помощью системы с воздушной или тканевой салфетки удаляла остаточную влагу с рук. Сушка с тканевым полотенцем и воздушным полотенцем позволила уменьшить количество бактерий, перемещаемых на кожу и продукты питания при контактном контакте до 99%.

Таким образом, тщательное высушивание рук является критическим фактором, определяющим уровень переноса бактерий.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе.