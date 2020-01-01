Коронавирус мутировал и имеет три разновидности

Коронавирус в Китае и Европе - это разные виды одного вируса.

Ученые из Кембриджского университета сравнили 150 полных геномов коронавируса SARS-CoV-2. В итоге было найдено три варианта, которые условно назвали A, B и С.

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Исследователи поняли, что геном, который был выделен 24 декабря 2019 года в Ухане, не был исходным штаммом, который положил начало пандемии. Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Три вида вируса отличаются аминокислотными последовательностями. Вирус типа А близок к коронавирусу, распространенного в популяции летучих мышей. Этот тип является предковым по отношению к SARS-CoV-2. Т.е., коронавирус типа А мог произойти от дикого типа коронавируса. Два типа - А и С - распространились в Европе и США.

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А тип В, который мутировали от А, характерен для Азии. Он не распространился за пределами востока. Ученые предположили, что к такому типу у другого мира есть иммунологическая устойчивость. Также возможен экологический барьер, когда при распространении на новые территории генетическое разнообразие смещается.

Когда началась пандемия в Ухане, коронавирус типа B был ошибочно принят за исходный вирус. Затем тип В мутировал в тип С.

Напомним, ранее сообщалось, что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.