Найден эффективный способ снижения заражения коронавирусом

Влажный воздух значительно затрудняет передачу коронавируса.

То, насколько весна и лето влияют на пандемию COVID-19, может зависеть не только от эффективности мер социального дистанцирования, но и от окружающей среды внутри наших зданий. Такое заявление сделали ученые Йельского университета.

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Исследования показали, что холодный сухой зимний воздух помогает SARS-CoV2 - вирусу, вызывающему COVID-19, - распространяться среди людей. Но так как влажность увеличивается весной и летом, риск передачи вируса через частицы в воздухе уменьшается как снаружи, так и внутри помещений.

Хотя вирусы все еще могут передаваться при непосредственном контакте или через загрязненные поверхности при повышении влажности, исследователи предполагают, что в дополнение к социальному дистанционированию и мытью рук, сезонная умеренность относительной влажности - разница между внешней влажностью и температурой и влажностью в помещении - может быть союзником в замедлении темпов вирусной передачи.

Обзор был опубликован онлайн на неделе 23 марта в Ежегодном обзоре вирусологии.

"Девяносто процентов нашей жизни в развитом мире проводится в помещении в непосредственной близости друг от друга", - сказала иммунобиолог и старший автор исследования Акико Ивасаки. "О чем не говорилось, так это о соотношении температуры и влажности воздуха в помещении и на улице и воздушной передаче вируса".

Ивасаки является профессором иммунобиологии, профессором молекулярной, клеточной и биологии развития в Йельском университете, а также исследователем в Медицинском институте Говарда Хьюза.

Ивасаки сказала, что сезонный характер респираторных заболеваний регистрировался со времен древних греков, которые отмечали, что такие болезни возникали зимой и падали весной и летом. Современная наука смогла идентифицировать холодный, сухой воздух как фактор распространения вирусов, таких как новый коронавирус, вызывающий COVID-19. Исследования лаборатории Ивасаки объясняют почему.

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Ивасаки добавила, что холодный сухой зимний воздух делает такие вирусы тройной угрозой: когда холодный наружный воздух с небольшим количеством влаги нагревается в помещении, относительная влажность воздуха падает примерно до 20%. Этот сравнительно сухой воздух обеспечивает свободный путь для вирусных частиц вируса, таких как COVID-19.

Теплый сухой воздух также ослабляет способность ресничек, похожих на волосы, выступов на клетках, выстилающих дыхательные пути, выводить вирусные частицы. И наконец, как выяснил Ивасаки, способность иммунной системы реагировать на патогены подавляется в более сухих условиях.

Ивасаки интересовался влиянием относительной влажности. Зимой в большинстве помещений относительная влажность остается низкой; холодный, сухой воздух снаружи просто нагревается и циркулирует по домам и офисам.

В обзоре Ивасаки приводятся эксперименты, которые показывают, что грызуны, зараженные респираторными вирусами, могут легко передавать вирусные частицы через воздух неинфицированным соседям в условиях низкой влажности.

"Вот почему я рекомендую увлажнители зимой в зданиях", - появинила Ивасаки.

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Однако в районах с высокой относительной влажностью, таких как тропики, воздушно-капельные инфекционные капли падают на поверхности внутри помещений и могут выживать в течение длительных периодов, сказала она.

"Многие дома и здания плохо вентилируются, и люди часто живут в непосредственной близости, и в этих случаях выгоды от повышенной влажности снижаются", - добавила Ивасаки.

Обзоры показывают, что в помещениях наблюдается относительная влажность. Мыши в среде с относительной влажностью от 40% до 60% демонстрируют значительно меньшую способность передавать вирусы неинфицированным мышам, чем мыши в среде с низкой или высокой относительной влажностью. Она обнаружила, что мыши, которые содержались при относительной влажности 50%, также могли очищать вдыхаемый вирус и вызывать устойчивые иммунные реакции.

Ивасаки подчеркивает, что эти исследования применимы только к передаче аэрозоля: вирус все еще может передаваться в любое время года людям, находящимся в непосредственной близости и через контакт с поверхностями, содержащими достаточное количество вируса. Именно поэтому люди, живущие в теплых странах, и люди, работающие близко друг к другу, по-прежнему подвержены инфекции, сказала она.

"Неважно, живете ли вы в Сингапуре, Индии или в Арктике, вам все равно нужно вымыть руки и практиковать социальное дистанцирование", - резюмировала Ивасаки.

Напомним, ранее сообщалось, что определен промежуточный переносчик коронавируса.