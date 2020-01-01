Определен промежуточный переносчик коронавируса

Это точно был панголин.

Поскольку ученые пытаются узнать больше о коронавирусе SARS-CoV-2, два недавних исследования генома вируса пришли к противоречивым выводам: а именно, что змеи являются промежуточными хозяевами нового вируса, и что ключевой белок коронавируса имеет "странное сходство" с белком ВИЧ-1. В настоящее время исследование в журнале ACS Journal of Proteome Research опровергает обе идеи и предполагает, что чешуйчатые, похожие на муравьеда животные, называемые панголинами, являются недостающим звеном для передачи SARS-CoV-2 между летучими мышами и людьми.

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Понимание того, откуда взялся SARS-CoV-2 - вирус, вызвавший пандемию COVID-19, - и как он распространяется, важно для его контроля и лечения. Большинство экспертов сходятся во мнении, что летучие мыши являются естественным резервуаром SARS-CoV-2, но для перехода с летучих мышей на человека необходим промежуточный хозяин. В недавнем исследовании, в котором анализировался геном нового вируса, в качестве этого хозяина было предложено использовать змей, хотя известно, что коронавирусы заражают только млекопитающих и птиц.

Между тем, в несвязанном исследовании сравнивали последовательность белка шипа - ключевого белка, ответственного за попадание вируса в клетки млекопитающих - нового коронавируса с таковым ВИЧ-1, отмечая неожиданное сходство. Хотя авторы отозвали эту рукопись препринта после научной критики, она породила слухи и теории заговора о том, что новый коронавирус мог быть создан в лаборатории. Ян Чжан и его коллеги хотели провести более тщательный и полный анализ последовательностей ДНК и белков SARS-CoV-2, чтобы решить эти проблемы.

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По сравнению с предыдущими исследованиями, исследователи использовали большие наборы данных и более новые, более точные методы и базы данных биоинформатики для анализа генома SARS-CoV-2. Они обнаружили, что, в отличие от заявления о том, что четыре участка белка шипа были однозначно распределены между SARS-CoV-2 и ВИЧ-1, четыре сегмента последовательности могут быть обнаружены в других вирусах, включая коронавирус летучей мыши. После обнаружения ошибки в анализе, в которой змеи были выбраны в качестве промежуточного хозяина, команда провела поиск последовательностей ДНК и белков, выделенных из тканей панголина, на предмет сходства с SARS-CoV-2. Исследователи определили последовательности белков в легких больных животных, которые на 91% идентичны белкам человеческого вируса. Кроме того, рецепторсвязывающий домен белка шипа из коронавируса панголина имел только пять аминокислотных отличий от SARS-CoV-2 по сравнению с 19 отличиями между вирусами человека и вируса летучей мыши. Эти данные указывают на то, что панголин является наиболее вероятным промежуточным хозяином для нового коронавируса, но возможны дополнительные промежуточные хозяева, говорят исследователи.

Напомним, ранее сообщалось. что суперкомпьютер IBM нашел 77 вариантов борьбы с коронавирусом.