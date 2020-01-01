Xiaomi начала продажи гаджета для дезинфекции смартфонов

Смартфоны являются очень хорошим переносчиком вирусов и бактерий.

Ваш телефон покрыт большим количеством бактерий, ведь устройство находится в ваших руках большую часть времени. Главный вопрос, который возникает у вас в голове: как вы можете дезинфицировать свой телефон? Xiaomi вам в помощь.

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Ультрафиолетовая бактерицидная сумка EUE Phone для стерилизации маленьких предметов от Xiaomi Youpin начали продавать по сниженной цене через Gearbest. Складное и удобное для переноски устройство использует ультрафиолетовое излучение для обеспечения 99,99% высокой эффективности стерилизации всего за 30 секунд.

Он не только уничтожает ДНК микроорганизмов, но и убивает новый коронавирус. Помимо телефона, дезинфекционная сумка для стерилизации может эффективно дезинфицировать любой другой предмет, который в нее помещается.

EUE gizmochina.com

Этот гаджет очень простой в использовании. Все, что вам нужно сделать, это расстегнуть молнию на сумке, положить в нее телефон или любой другой предмет, а затем застегнуть на молнию. После того, как устройство помещено в дезинфицирующий отсек, вы можете включить его, просто нажав переключатель в одно касание.

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Кроме того, дезинфекционная сумка для стерилизации безопасна в использовании, поскольку не оставляет после себя остатков химических веществ. Для перезарядки требуется всего 3 часа, и ее можно использовать семьдесят раз на одной зарядке.

Контейнер для стерилизации подходит для широкого спектра телефонов от Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone и Oppo. Принимая во внимание тот факт, что мобильные телефоны часто используются и нуждаются в регулярной дезинфекции, пакет для дезинфекции - необходимая вещь для путешествий.

Напомним, ранее сообщалось, что фейковый коронавирусный радар блокирует смартфоны.