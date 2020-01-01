Змеиный грипп: Найден источник опасного вируса в Китае

Число погибших от коронавируса в Ухане возрастает, а ученые, похоже, нашли источник заболевания.

Змеи - китайский крэйт и китайская кобра - могут быть первоначальным источником недавно обнаруженного коронавируса, который вызвал вспышку смертельного инфекционного респираторного заболевания в Китае этой зимой.

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Болезнь впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Ухане, крупном городе в центральном Китае, и быстро распространилась. С тех пор путешественники из Уханя заразили людей в Китае и других странах, включая Соединенные Штаты.

Используя образцы вируса, выделенного от пациентов, ученые в Китае определили генетический код вируса и использовали микроскопы для его фотографирования. Возбудителем этой пандемии является новый коронавирус. Он принадлежит к тому же семейству вирусов, что и хорошо известный коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), которые убили сотни людей за последние 17 лет. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый коронавирус 2019-nCoV.

Название коронавируса происходит от его формы, которая напоминает корону или солнечную корону, если изображение получено с помощью электронного микроскопа.



Коронавирус передается по воздуху и в первую очередь поражает верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт млекопитающих и птиц. Хотя большинство членов семейства коронавирусов вызывают только легкие симптомы гриппа во время инфекции, SARS-CoV и MERS-CoV могут инфицировать верхние и нижние дыхательные пути и вызывать тяжелые респираторные заболевания и другие осложнения у людей.

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Этот новый вирус 2019-nCoV вызывает симптомы, сходные с SARS-CoV и MERS-CoV. Люди, инфицированные этими коронавирусами, страдают от тяжелой воспалительной реакции.

К сожалению, не существует утвержденной вакцины или противовирусного лечения коронавирусной инфекции. Лучшее понимание жизненного цикла 2019-nCoV, включая источник вируса, как он передается и как он размножается, необходимо как для профилактики, так и для лечения заболевания.

И SARS, и MERS классифицируются как зоонозные вирусные заболевания, то есть первые зараженные пациенты приобрели эти вирусы непосредственно от животных. Это было возможно, потому что, находясь в организме животного, вирус приобрел ряд генетических мутаций, которые позволяли ему заражать и размножаться внутри человека.

Теперь эти вирусы могут передаваться от человека к человеку. Полевые исследования показали, что первоначальным источником SARS-CoV и MERS-CoV является летучая мышь, и что циветы (млекопитающее, обитающее в Азии и Африке) и верблюды, соответственно, служили промежуточными хозяевами между летучими мышами и людьми.

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В случае этой вспышки коронавируса в 2019 году в сообщениях указывается, что большинство госпитализированных пациентов первой группы были работниками или клиентами на местном оптовом рынке морепродуктов, который также продавал переработанное мясо и живых животных, включая птицу, ослов, овец, свиней, верблюдов, лис, барсуков, бамбуковых крыс, ежей и рептилий. Однако, поскольку никто никогда не сообщал об обнаружении коронавируса, заражающего водных животных, вполне вероятно, что коронавирус, возможно, произошел от других животных, продаваемых на этом рынке.

Гипотеза о том, что 2019-nCoV пошел от животного на рынке, полностью подтверждается новой публикацией в Журнале медицинской вирусологии. Ученые провели анализ и сравнили генетические последовательности 2019-nCoVи всех других известных коронавирусов.

Изучение генетического кода 2019-nCoV показывает, что новый вирус наиболее тесно связан с двумя образцами коронавируса SARS-подобного летучей мыши из Китая, первоначально предполагая, что, подобно SARS и MERS, летучая мышь также может быть источником 2019-nCoV , Далее авторы обнаружили, что кодирующая последовательность вирусной РНК белка-спайка 2019-nCoV, который образует «коронку» вирусной частицы, которая распознает рецептор на клетке-хозяине, указывает на то, что вирус летучей мыши мог мутировать перед заражением людей.

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Но когда исследователи выполнили более подробный анализ биоинформатики последовательности 2019-nCoV, они предположили, что этот коронавирус может происходить от змей.

Исследователи использовали анализ белковых кодов от нового коронавируса, и сравнили его с белковыми кодами коронавирусов, обнаруженных у разных животных-хозяев, таких как птицы, змеи, сурки, ежи, маны, летучие мыши и люди. Удивительно, но они обнаружили, что белковые коды в 2019-nCoV наиболее похожи на те, что используются у змей.

Змеи часто охотятся на летучих мышей в дикой природе. В сообщениях указывается, что змеи продавались на местном рынке морепродуктов в Ухане, что повышает вероятность того, что 2019-nCoV мог пойти от летучих мышей к змеям, а затем к людям. Однако как вирус может адаптироваться как к хладнокровным, так и к теплокровным хозяевам, остается загадкой.

Авторы отчета и другие исследователи должны проверить происхождение вируса с помощью лабораторных экспериментов. Поиск последовательности 2019-nCoV у змей будет в приоритете. Однако с момента вспышки рынок морепродуктов был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание животного, являющегося источником нового вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что бактерии в носу спасают от гриппа.